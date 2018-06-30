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Робот призван избавить ученых от рутинной работы с геномом

Учеными Сколтеха планируется использование автоматизированной системы, предназначенной для облегчения выполнения монотонных и рутинных задач, которые связаны с распределением жидкостей в нанообъемах.

У данного робототехнического комплекса есть возможность проводить дозировку нанообъемов жидкостей. Необходимы такие действия при исследованиях генома. Занимались вопросом избавления специалистов от выполнения действий рутинного характера, ученые Центра системной биомедицины и биотехнологий Сколковского института науки и технологий.

Робот призван избавить ученых от рутинной работы с геномом


Использование подобной помощи учеными, позволит эффективному распределению времени и использованию дорогостоящих реактивов более экономно. Комплексом Mosquito, созданным компанией TTP Labtech, будут впервые пользоваться на территории РФ ученые Сколтеха. Такими системами в мире пользуются более 800 заведений. Комплекс работает в соответствии с заранее заданными алгоритмами, обрабатываемыми автоматом, который дозирует и размещает реактивы и образцы в специальные лунки, причем за несколько минут робот может разместить вещества по 96 лункам, а ученые затрачивают на это несколько часов.

Планируется применение системы для создания геномных библиотек, что решит множество вопросов по генетическим, медицинским и биотехнологическим задачам. Так же, высокотехнологичным устройством будет осуществляться подготовка к проведению экспериментов, связанных с анализом генома единичной клетки, сообщают сотрудники ВУЗа.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:00
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