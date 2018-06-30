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В Испании Елена Воробей стала жертвой аферистов

Популярная юмористическая актриса Елена Воробей не стала подробно рассказывать о жульнической схеме, после которой была вынуждена предупредить своих соотечественников касательно юридической нечистоплотности агента по недвижимости Юлии Галкиной.

В Испании Елена Воробей стала жертвой аферистов


В Испании Воробей стала жертвой мошенников. Суть конфликта артистка не озвучила. Известно только, что Елена в социальной сети предупредила своих соотечественников, которые имеют в Испании жилье, ни в коем случае не связываться с риэлтором Юлией Галкиной, а также не давать ей ключи на хранение. Агент по недвижимости пояснила, что Воробей сама захотела сдавать свое испанское жилье украинским приезжим, однако оставила его в плохом состоянии. После этого Галкина предъявила материальные претензии и неожиданно подняла плату за аренду.

В Испании Елена Воробей стала жертвой аферистов


Сейчас достоверную правду никто не скажет, однако Елена, по словам ее родных, никогда не страдала так называемой излишней меркантильностью.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:50
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