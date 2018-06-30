В Испании Елена Воробей стала жертвой аферистов

В Испании Воробей стала жертвой мошенников. Суть конфликта артистка не озвучила. Известно только, что Елена в социальной сети предупредила своих соотечественников, которые имеют в Испании жилье, ни в коем случае не связываться с риэлтором Юлией Галкиной, а также не давать ей ключи на хранение. Агент по недвижимости пояснила, что Воробей сама захотела сдавать свое испанское жилье украинским приезжим, однако оставила его в плохом состоянии. После этого Галкина предъявила материальные претензии и неожиданно подняла плату за аренду.Сейчас достоверную правду никто не скажет, однако Елена, по словам ее родных, никогда не страдала так называемой излишней меркантильностью.