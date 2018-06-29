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Викторию Боню на новом снимке заподозрили в фотошопе талии

Ни для кого не секрет, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня, несмотря на то, что покинула периметр много лет назад, до сих пор пользуется огромной популярностью у зрителей, которые следят за ее жизнью с помощью социальной сети Instagram.

Девушка часто делится со своими подписчиками новыми фотографиями и видеозаписями, рассказывает им обо всем, что происходит в ее жизни, а также проводит розыгрыши нарядов собственного бренда.

Викторию Боню на новом снимке заподозрили в фотошопе талии

Многие пользователи Сети души не чают в теледиве, они считают ее идеалом красоты и восторгаются ее фигуре. Однако есть и те, кто считает, что все снимки и ролики на странице у Вики – результат тщательной обработки в фотошопе, и в реальной жизни она выглядит куда хуже. Такие подписчики ежедневно просматривают микроблог Бони, дабы найти к чему придраться и уличить ее во вранье.

Викторию Боню на новом снимке заподозрили в фотошопе талии

Так, к примеру, на днях бывшая звезда телестройки опубликовала новый снимок в купальнике, дабы продемонстрировать всем недоброжелателям безупречность своей фигуры. Однако те разглядели на нем признаки обработки. В частности, по их мнению, Вика убрала несколько сантиметров со своей талии и теперь она выглядит стройнее, чем на всех предыдущих фотографиях.

В итоге Боню снова раскритиковали за желание выдавать желаемое за действительность, а также порекомендовали ей полюбить себя такой, какая она есть и не пытаться выглядеть лучше, так как со стороны это выглядит смешно и нелепо.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:23
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