Викторию Боню на новом снимке заподозрили в фотошопе талии

Девушка часто делится со своими подписчиками новыми фотографиями и видеозаписями, рассказывает им обо всем, что происходит в ее жизни, а также проводит розыгрыши нарядов собственного бренда.Многие пользователи Сети души не чают в теледиве, они считают ее идеалом красоты и восторгаются ее фигуре. Однако есть и те, кто считает, что все снимки и ролики на странице у Вики – результат тщательной обработки в фотошопе, и в реальной жизни она выглядит куда хуже. Такие подписчики ежедневно просматривают микроблог Бони, дабы найти к чему придраться и уличить ее во вранье.Так, к примеру, на днях бывшая звезда телестройки опубликовала новый снимок в купальнике, дабы продемонстрировать всем недоброжелателям безупречность своей фигуры. Однако те разглядели на нем признаки обработки. В частности, по их мнению, Вика убрала несколько сантиметров со своей талии и теперь она выглядит стройнее, чем на всех предыдущих фотографиях.В итоге Боню снова раскритиковали за желание выдавать желаемое за действительность, а также порекомендовали ей полюбить себя такой, какая она есть и не пытаться выглядеть лучше, так как со стороны это выглядит смешно и нелепо.