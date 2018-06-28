Ученые: 15 минут на солнце в день спасают человека от инсульта

Учёные установили, что недостаток в организме витамина D провоцирует повреждение эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность человеческих кровеносных сосудов. Состояние сердечнососудистой системы в результате значительно ухудшается, при этом растет нагрузка на сердечную мышцу. Витамин D воздействует на уровень оксида азота. Его недостаток в составе крови способен провоцировать инсульт.Восполнить норму микроэлемента в летний сезон проще, так как витамин под влиянием ультрафиолета образуется в коже. Из исследований следует, что пятнадцать минут в день, проведённых на солнце достаточно, чтобы насытить полностью организм нужным веществом.