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Астрономы исследовали редкую сверхновую SN 2015ba типа IIP

Астрономы исследовали сверхновую типа IIP, известную как SN 2015ba. Новое исследование содержит важную информацию о свойствах этого взрыва и может помочь в улучшении понимания сверхновых типа IIP.

Астрономы исследовали редкую сверхновую SN 2015ba типа IIP


Основываясь на форме кривых блеска, астрономы обычно делят сверхновые звезды II (SNII) на два класса. Тип II-Линейные сверхновые (SNe IIL) имеют довольно быстрый линейный спад после максимального света, в то время как сверхновые типа II-Plateau (SNe IIP) остаются яркими в течение длительного периода времени после максимума. Это плато на кривой блеска стандартного SN IIP обычно длится около 100 дней.

Предполагается, что SNe IIP происходят от звезд предшественников, которые сохраняют значительное количество слоев водорода (более трех солнечных масс) до того, как взорваться в виде сверхновых коллапса ядра (CCSNe). Хотя многие исследования SNe IIP были проведены в последние два десятилетия, некоторые из их свойств до сих пор не совсем понятны.

SN 2015ba была впервые обнаружена 28 ноября 2015 года в галактике IC 1029 на расстоянии не менее 100 миллионов световых лет от Земли. Группа астрономов во главе с Раей Дастидар из Университета Дели в Индии начала наблюдения за этим событием через три дня после его открытия. Для их фотометрической и спектроскопической наблюдательной кампании, которая длилась почти девять месяцев, они использовали восемь наземных телескопов, расположенных по всему миру.

Наблюдения показали, что SN 2015ba демонстрирует поразительно длинное плато, которое длится примерно 123 дня. Исследователи обнаружили, что по сравнению с его яркостью производство одного из изотопов никеля (56Ni) в SN 2015ba намного ниже, чем в аналогичной сверхновой, обозначенной SN 2004et. Они также проанализировали эволюцию температуры после взрыва, оценив, что в ранние периоды взрыва температура достигла около 20 000 К, упав примерно до 6300 К за 50 дней и, наконец, в поздние периоды снизилась примерно до 4800 К.

Астрономы пришли к выводу, что гидродинамическое и аналитическое моделирование SN 2015ba свидетельствует о массивном предшественнике этой сверхновой с массой до взрыва около 25 солнечных масс.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 17:37
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