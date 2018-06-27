Сверхбыстрый НЛО пролетел над Буффало, Нью-Йорк

В ходе трансляции, которая велась в режиме «он-лайн», очень четко можно рассмотреть пролет НЛО в небе над Буффало.Прямой эфир вел метеоролог Энди Паркер в 11:20 вечера, 14 июня. Неопознанный летающий объект очень быстро передвигался с западного направления на восток, однако не по прямой траектории, а, сделав поворот, свернул на север, при этом набрав высоту.Заснятое НЛО движется сверхбыстро. На видео можно рассмотреть, что у аппарата имеется основное тело, за которым следует шлейф, похожий на инверсионный след. Но этот объект никак не может быть самолетом, поскольку ни один из существующих, а также известных в мире летательных аппаратов не могут летать с такой огромной скоростью, при этом резко совершая смену курса и траектории полета.