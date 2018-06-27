Войны исчезнувших цивилизаций с пришельцами отбросили человечество в каменный век

В 60-х годах американский генерал Кертис ЛеМей заявил во время войны с Вьетнамом, что противник должен оставить агрессию или окажется в таком веке. Тогда захватчики проиграли сражение, но данная тема давно интересовала специалистов, отметивших, что на нашей планете уже была не одна цивилизация, имеющая высокий уровень развития, вот только предки людей оказались в неприглядной ситуации и были вынуждены бегать с топорами, вместо использования своих технологий.Сейчас многие предметы указывают на то, что сородич современного человека жил на планете миллионы лет назад, о чем красноречиво говорят находки, сделанные старателями в 19 веке. Тогда они искали золото в шахтах Калифорнии и вытащили на поверхность каменную утварь вместе с оружием и скелетами таких особ.Вот только раритеты сохранились в породе, имеющей возраст 38 миллионов лет. В 70-х годах Мэри Лики удалось обнаружить на территории Танзании следы людей, аналогичные нынешним потомкам, но они датировались возрастом 4 миллиона лет.После таких открытий многие эксперты стали сомневаться в реальности истории человечества, озвученной учеными, которые также продолжают игнорировать неудобные ценности. Это относится к свече зажигания, созданной 500000 лет назад, после чего сибирские геологи нашли непонятные медные спирали, куда также входил вольфрам и молибден.Они не смогли изготовить миниатюрные аналоги, сделанные мастерами в древности, и такой список можно продолжать до бесконечности. Пришельцы не оставляли на нашей планете болты и другие инструменты, вместе с кувшинами или золотыми цепочками. Однако эти изделия тоже сохранились в горных породах, являясь доказательством жизни и гибели земных цивилизаций. Но что могло уничтожить жителей исчезнувших континентов?Многие исследователи считают виновником вулканическую активность, говорят о падении астероида или всемирном потопе, но еще есть версия о ядерном оружии, погубившим своих создателей. Британский физик Линдон Мередит предположил, что 30 миллионов лет назад на Земле жили люди, способные летать в космос. Они побывали на Марсе, но сражения с применением таких технологий стали причиной взрыва мира, после чего предки людей очутились в пещерах.Ученые доказал правдивость своих слов, назвав артефакты искусственного происхождения, замеченные в шахте ЮАР. Там находились сферы из металла, сделанные 31 миллион лет назад, а через год все формы жизни на планете стали жертвами мутации. Это могло произойти только после заражения радиацией, да и Красная планета со своими пирамидами и другими сооружениями тоже заслуживает внимания.Это следы землян, колонизировавших ее в ту эпоху, но еще стоит обратить внимание на весомые доказательства, озвученные сотрудниками NASA и французскими коллегами. Экспедиция нашла 100 точек, пострадавших от ядерных ударов 25000 лет назад. Тогда воюющие стороны использовали мощные заряды, изменившие скорость вращения земной орбиты. Потому они были уничтожены, а выжившие лица стали мутантами, превратившись в великанов и карликов.Сейчас археологи находят много останков ужасных существ, имеющих два сердца или ряда зубов, а в 30-х годах Патрику Клейтону удалось обнаружить на египетском плато Саад стекловидное образование, не относящееся к падению метеорита. Затем его аналоги были замечены в пустынях Монголии, КНР, Африки и Ближнего Востока. Когда американцы провели испытания атомной бомбы, ученые обратили внимание на аналоги древних артефактов, после чего появилась теория о масштабных разрушениях, превративших цветущие земли в мертвые уголки мира.Пески сохранили развалины древних городов, стены которых были оплавлены из-за высокой температуры. Кроме того, еще одна версия касается событий, произошедших 15000 лет назад. Тогда третья ядерная война была из-за распрей атлантов с ариями, что также относится к империи Рамы, но в конце зачинщики ушли на дно вместе с континентом, да и пострадавшая сторона была почти уничтожена.Многие специалисты считают, что раньше на Земле жили асуры, которые стали жертвами космических гостей. Пришельцы убили множество землян, а спасшиеся жители были вынуждены скрываться под землей в туннелях. В индийском эпосе есть подробное описание страшного оружия врагов и последствия после его применения. После завершения войны гуманоиды не захотели пожинать лавры победы на загрязненной планете, а решили поработить небесные тела в галактиках.Не исключено, что сильная внеземная цивилизация попыталась тогда спасти разумных собратьев, начавших новый виток эволюции. Однако в каменном веке предки знали о движении светила и Луны по небу, что также касается карты звездного неба. Независимые ученые провели исследования и доказали, что люди выбирали пещеры, ориентируясь на Солнце.Кроме того, они часто изображали созвездия в рисунках, о чем говорят подземные залы французской пещеры Ляско. Там есть изображение огромного быка, над головой у которого расположилось созвездие Плеяд. Кроме того, в глазах животного запечатлена звезда Альдебаран, а линия перед туловищем указывает на Млечный путь, вот только художники рисовали такое чудо 17000 лет назад.