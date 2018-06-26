Занятия на фортепиано развивают языковые способности детей

Оказывается, что процесс исполнения музыкальных произведений на фортепиано, позитивно влияет на развитие детей, при последующем изучении ими иностранных языков. С целью подтверждения новой теории, специалисты привлекли к эксперименту китайских детей, возраст которых составлял от 4 до 5 лет. Сам эксперимент проводили в течение полугода. За шесть месяцев, задачей учеников из Китая было обучение игре на фортепиано, при этом их способности по восприятию звуковой информации ученые исследовали методом электроэнцефалографии.В результате выяснилось, у дошколят, которых постоянно сопровождают занятия или периодическая игра на фортепиано существенно улучшаются навыки, связанные с распознаванием слов и слогов. В данном случае специалисты из США уточняют, что утверждать про занятие музыкой и рассчитывать на позитивный ход разностороннего процесса обучения нельзя. Как рассказали эксперты, успешные результаты получены при изучении пользы музицирования для изучения языков.