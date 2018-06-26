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Занятия на фортепиано развивают языковые способности детей

Музыкой оказывается влияние на понятие большинства сторон нашей повседневной жизни. Специалисты Массачусетского технологического института сделали очередное открытие в этом направлении.

Оказывается, что процесс исполнения музыкальных произведений на фортепиано, позитивно влияет на развитие детей, при последующем изучении ими иностранных языков. С целью подтверждения новой теории, специалисты привлекли к эксперименту китайских детей, возраст которых составлял от 4 до 5 лет. Сам эксперимент проводили в течение полугода. За шесть месяцев, задачей учеников из Китая было обучение игре на фортепиано, при этом их способности по восприятию звуковой информации ученые исследовали методом электроэнцефалографии.

Занятия на фортепиано развивают языковые способности детей


В результате выяснилось, у дошколят, которых постоянно сопровождают занятия или периодическая игра на фортепиано существенно улучшаются навыки, связанные с распознаванием слов и слогов. В данном случае специалисты из США уточняют, что утверждать про занятие музыкой и рассчитывать на позитивный ход разностороннего процесса обучения нельзя. Как рассказали эксперты, успешные результаты получены при изучении пользы музицирования для изучения языков.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:29
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