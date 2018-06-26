АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета стала кладбищем для сотни погибших НЛО согласно исследованиям ученых
EUR 73.31 USD 62.95
Курс валют на 26.06.2018

Учёные: Лошади распознают эмоции человека

Учёные провели научные изыскания, доказавшие, что лошади очень чутко относятся к настроению человека. Оказалось, что животные распознают эмоции хозяина считывая выражение лица и сравнивая его с тоном голоса.

Учёные: Лошади распознают эмоции человека


Учёные провели эксперимент с лошадьми. Животным показывали фотографии людей, демонстрировавших эмоции. Затем подопытным дали прослушать запись с дружелюбными или неприветливыми словами. Оказалось, что лошади на самом деле могут распознать настроение человека.

Учёные сообщают, что лошади в два раза быстрее реагируют, если изображение лица человека противоречит тону его голоса. Примечательно, что ситуация менялась, если животные знали лично человека со снимка. В этом случае для обработки информации и обнаружения несовпадения им требовалось больше времени. Учёные доказали, что не только домашние животные могут понимать эмоции своего хозяина. Будущие исследования покажут, какие виды животных также обладают такой способностью.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак решила провести время с близкими людьми
Wi-Fi Alliance приступил к сертификации стандарта
Трамп рассказал об идиллии в отношениях с супругой
Поклонники обвинили Филиппа Киркорова в баловстве
Алена Шишкова показала стройные ноги в
Пользователи Сети сравнили Любовь Толкалину с
Чат-бот Воронежских студентов попал в финал
На испытаниях замечен Audi E-Tron Quattro с
В Техасе жители были шокированы видом мертвой
Анастасия Решетова получила в подарок от Тимати
Болеющий Дима Билан пропал с социальных сетей
Буддийский монах погрузился в медитацию после ДТП
Поклонники Кети Топурии были недовольны ее
Ученые: Чрезмерная радость может стать причиной
Опрос: Россияне считают кредитование - рабством и
Ученые рассказали о секретах древнего климата
Смартфон LG V35 ThinQ позволит выбирать сотового
Новый образ Шерон Стоун омолодил ее на 30 лет
Названы самые дорогие для проживания экспатов
Диана Гурцкая назвала смерть поэта Андрея
В Индии женщина на новоселье отравила больше 100
Ученые разработали состав инсулиновых таблеток
Армен Джигарханян женился на Виталине
Бритни Спирс на грани нервного срыва
В Анапе дайвер прокатился на огромной акуле и
Ученые изучили эволюцию липидов в тканях
Принц Гарри подогрел слухи о беременности Меган
Учёные рассказали неизвестные факты о поцелуях
Система Nvidia предоставляет мощности для пяти из
Подписчики раскритиковали модные тапочки звезды
Просмотреть все новости