Учёные: Лошади распознают эмоции человека

Учёные провели эксперимент с лошадьми. Животным показывали фотографии людей, демонстрировавших эмоции. Затем подопытным дали прослушать запись с дружелюбными или неприветливыми словами. Оказалось, что лошади на самом деле могут распознать настроение человека.Учёные сообщают, что лошади в два раза быстрее реагируют, если изображение лица человека противоречит тону его голоса. Примечательно, что ситуация менялась, если животные знали лично человека со снимка. В этом случае для обработки информации и обнаружения несовпадения им требовалось больше времени. Учёные доказали, что не только домашние животные могут понимать эмоции своего хозяина. Будущие исследования покажут, какие виды животных также обладают такой способностью.