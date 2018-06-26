Математики придумали новую задачу с возможность решения только квантовым компьютером

Теория алгоритмов определяет вычислительные задачи по разным уровням классам сложности. С целью унификации, рассматриваются исключительно задачи разрешимости, с ответом «да» или «нет». Распространены сложности с классами P и NP. Первый класс легко решается классической детерминированной машиной Тьюринга (в форме универсального вычислителя) в период полиномиального времени. В данном случае, количество операций, необходимое машине представляется как многочлен, с зависимостью от длины сообщения на входе. Стандартную задачу подобного определяет вычислитель и проверяет, является ли число простым.NP задачи проверяются за время, с условием не превышения полинома от показателя входных данных. На сегодня неизвестно - есть или нет равенство классов P и NP, это остается открытой проблемой математики. Причем за ее решение можно получить миллион долларов от Математического института Клэя.В новой работе учеными представлена задача класса BQP, с проблемами, решаемыми квантовым компьютером за полиномиальный промежуток времени. До этой работы было неизвестно, есть ли попадающие примеры в BQP, попадающие в PH – который обобщает NP-класс. Теперь доказано, оракульнуе разделение (Oracle Separation) — это случай такого решения.В новой работе математиками организован анализ уровня количества обращений к «оракулу», которым формируются только ответы правильного содержания и по правильной последовательности. Как оказалось, квантовому компьютеру хватает одной подсказки, при этом любой классический компьютер с бесконечным потоком числа подсказок, с такой задачей не разберется.