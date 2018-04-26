Чрезмерные физические нагрузки могут стать виновниками развития “Болезни Хокинга”- Ученые
Голландские ученые нашли причину развития “Болезни Хокинга”. Они выяснили, что виновниками могут стать чрезмерные физические нагрузки.
Были проанализированы данные 1500 пациентов из разных стран, которые имеют разные стадии БАС. Самые тяжелые формы возникали у лиц, перегружающих себя раньше силовыми видами спорта, бодибилдингом или иными физическими нагрузками. Чтобы предотвратить развитие недуга, необходимо правильно подбирать для себя упражнения, сохраняющие здоровье сердца.
Такая формула позволит исключить перегрузки и благотворно отразится на состоянии организма. Стивен Хокинг был самым известным пациентом, который провел в инвалидном кресле большую часть жизни.