Чрезмерные физические нагрузки могут стать виновниками развития “Болезни Хокинга”- Ученые

Были проанализированы данные 1500 пациентов из разных стран, которые имеют разные стадии БАС. Самые тяжелые формы возникали у лиц, перегружающих себя раньше силовыми видами спорта, бодибилдингом или иными физическими нагрузками. Чтобы предотвратить развитие недуга, необходимо правильно подбирать для себя упражнения, сохраняющие здоровье сердца.Такая формула позволит исключить перегрузки и благотворно отразится на состоянии организма. Стивен Хокинг был самым известным пациентом, который провел в инвалидном кресле большую часть жизни.