В Южной Америке “язык барабанов” помогает племенам общаться друг с другом

Ученый в 2004 году находился на полевых работах, но внезапно мимо деревни прошел отряд революционеров, после чего человек решил оправиться в другую местность возле границы. Там он услышал, как пожилой человек сообщает с помощью инструментов своей семье, что на территории появился чужестранец. Сейчас лингвист опубликовал научную работу, посвященную сложным текстам, передающимся таким образом.Столетиями местные жители, африканцы и население Азии используют барабаны в виде местного радио. Звуки могут разноситься на далекое расстояние, а большинство режимов аналогичны сокращенным текстам, где звуки заменяют особые ритмы.