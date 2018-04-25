АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Ученые создали мягкого прозрачного робота-угря, плавающего под водой

Инновационный, похожий на угря робот, разработанный инженерами и морскими биологами в Калифорнийском университете, может спокойно плавать в соленой воде без электродвигателя. Вместо этого робот использует искусственные мускулы, наполненные водой, чтобы продвигать себя. Робот также практически прозрачен.

Ученые создали мягкого прозрачного робота-угря, плавающего под водой


Команда Калифорнийского университета подробно рассказывает о своей работе в выпуске Science Robotics от 25 апреля. Исследователи говорят, что бот - важный шаг в будущее, когда мягкие роботы могут плавать в океане рядом с рыбой и беспозвоночными, не нанося им вреда. Сегодня большинство подводных транспортных средств, предназначенных для наблюдения за морской жизнью, являются жесткими и подводными, и они питаются от электродвигателей с шумными пропеллерами.

«Вместо пропеллеров наш робот использует мягкие искусственные мышцы для перемещения, как угорь под водой, без звука», - сказал Калеб Кристиансон.

Одним из ключевых новшеств было использование соленой воды, в которой робот плавает, чтобы помочь генерировать электрические силы, которые его продвигают. Бот оснащен кабелями, проводящим напряжение как к соленой воде, окружающей его, так и к мешкам воды внутри его искусственных мышц. Затем электроника робота передает отрицательные заряды в воду, расположенную вне робота, и положительные заряды внутри робота, активирующие мышцы. Электрические заряды заставляют мышцы изгибаться, создавая волнообразное плавающее движение робота.

Робот был протестирован в резервуарах соленой воды, заполненных желеобразной рыбой, кораллами и рыбой в Аквариуме Березы в Институте океанографии Скриппса в Калифорнийском университете Сан-Диего и в лаборатории Толли.

Проводящие камеры внутри искусственных мышц робота могут быть загружены флуоресцентным красителем. В будущем флуоресценцию можно использовать в качестве своего рода сигнальной системы.

Следующие шаги также включают повышение надежности робота и его геометрии. Исследователям необходимо улучшить балласт, оснастить робота весами для более глубокого погружения. В будущей работе исследователи предполагают создание головы для своего робота-угря для размещения набора датчиков.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:46
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото Тимати с подушкой с изображением фекалий
Учёные: Во льдах Арктики обнаружено рекордное
Блогер из Великобритании продегустировал хлеб,
Nissan официально представил электрическую версию
В Японии ожидается извержение вулкана
Ученые создали мягкого прозрачного робота-угря,
Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото в
Над Владивостоком местный житель заметил НЛО
Новая космическая карта от ESA революционизирует
Ученые экспериментально доказали, как астероиды
Nissan продемонстрировал "экстремальный" пикап
MasterCard запустила в России переводы по номеру
Ученые: Дети оказались выносливее
Обновленный седан Lexus ES презентован в Пекине
Кайли Дженнер за 11 недель похудела до модельных
В Пекине презентован удлиненный кроссовер Audi Q5
Учёные: Некоторые виды рыб способны снижать риск
У начинающих хакеров появились учителя по взлому
Исследователи запечатлели на камеры НЛО во время
В Пекине презентован полностью электрический
Учёные приспособили 3D-принтер для печатания еды
Рамзан Кадыров заявил, что ЗАГС создан для
Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со
Поклонники Димы Билана раскритиковали его новый
Владимир Пресняков - старший госпитализирован в
Кинотеатры Москвы покажут кинофильмы с участием
Житель Нидерландов запечатлел на камеру огромный
По мнению фанатов, Дима Дмитренко не имеет права
В перуанской пустыне ученые обнаружили кости
Ванесса Паради «удешевила» образ скудрявой
Просмотреть все новости