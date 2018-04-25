Ученые создали мягкого прозрачного робота-угря, плавающего под водой

Команда Калифорнийского университета подробно рассказывает о своей работе в выпуске Science Robotics от 25 апреля. Исследователи говорят, что бот - важный шаг в будущее, когда мягкие роботы могут плавать в океане рядом с рыбой и беспозвоночными, не нанося им вреда. Сегодня большинство подводных транспортных средств, предназначенных для наблюдения за морской жизнью, являются жесткими и подводными, и они питаются от электродвигателей с шумными пропеллерами.«Вместо пропеллеров наш робот использует мягкие искусственные мышцы для перемещения, как угорь под водой, без звука», - сказал Калеб Кристиансон.Одним из ключевых новшеств было использование соленой воды, в которой робот плавает, чтобы помочь генерировать электрические силы, которые его продвигают. Бот оснащен кабелями, проводящим напряжение как к соленой воде, окружающей его, так и к мешкам воды внутри его искусственных мышц. Затем электроника робота передает отрицательные заряды в воду, расположенную вне робота, и положительные заряды внутри робота, активирующие мышцы. Электрические заряды заставляют мышцы изгибаться, создавая волнообразное плавающее движение робота.Робот был протестирован в резервуарах соленой воды, заполненных желеобразной рыбой, кораллами и рыбой в Аквариуме Березы в Институте океанографии Скриппса в Калифорнийском университете Сан-Диего и в лаборатории Толли.Проводящие камеры внутри искусственных мышц робота могут быть загружены флуоресцентным красителем. В будущем флуоресценцию можно использовать в качестве своего рода сигнальной системы.Следующие шаги также включают повышение надежности робота и его геометрии. Исследователям необходимо улучшить балласт, оснастить робота весами для более глубокого погружения. В будущей работе исследователи предполагают создание головы для своего робота-угря для размещения набора датчиков.