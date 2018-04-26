Горький шоколад улучшает активность мозга и иммунитет

Американские ученые из «Loma Linda University» установили, что шоколад с большим количеством какао положительно влияет на иммунную систему и деятельность мозга. Если регулярно употреблять горькую разновидность этого лакомства, то снижается вероятность возникновения стресса и улучшается память.Специалисты под руководством ученого Ли Берка неоднократно проэкспериментировали и оценили влияние употребления темного шоколада на организм человека. Участвовали в исследовании несколько человек в возрасте 22 — 50 лет. Отмечается, что данные получены на основе одноразового употребления горького лакомства.Участники эксперимента употребляли по 48 грамм горького шоколада с содержанием какао 70% ежедневно на протяжение недели. При этом ученые выяснили, что улучшается память и иммунитет, повышается устойчивость человеческого организма к стрессу.