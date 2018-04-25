Ученые экспериментально доказали, как астероиды могли доставить воду на древнюю Землю

Исследование, проведенное учеными из Университета Брауна, может пролить свет на то, как вода попала на раннюю Землю, и помочь объяснить некоторые следовые воды на Луне и в других местах.«Происхождение и транспортировка воды и летучих веществ является одним из больших вопросов в планетарной науке. Эти эксперименты показывают механизм, с помощью которого астероиды могут доставлять воду лунам, планетам и другим астероидам. Это процесс, который начался, когда Солнечная система формировалась и продолжает действовать сегодня », - сказал Терик Дали, научный сотрудник Университета Джона Хопкинса.Изотопные измерения показали, что вода Земли подобна воде, связанной с углеродистыми астероидами. Это говорит о том, что астероиды могли быть источником для воды Земли, но то, как такая поставка могла работать, не совсем понятна.«Модели воздействия указывают на то, что имплантаты должны полностью обезвреживаться при многих скоростях удара, характерных для Солнечной системы, а это означает, что вся вода, которую они содержат, просто отбрасывается под воздействием удара», - сказал Пит Шульц, профессор в отделе Земли Брауна, экологическими и планетарными науками.Для исследования Дали и Шульц использовали снаряды мраморного размера с композицией, подобной углеродистым хондритам, метеоритам, полученным из древних богатых водой астероидов. Используя Вертикальный пушечный радиус в Исследовательском центре NASA Ames, снаряды были взорваны в целевом материале из пемзы со скоростью около 5 км/с. Затем исследователи проанализировали мусор с армадой аналитических инструментов, ища признаки какой-либо воды, попавшей в нее.Они обнаружили, что при ударных скоростях и углах, характерных для всей солнечной системы, до 30% вещества в ударном элементе оказались в ловушке после обломков. Большая часть этой воды была захвачена ударным расплавом, породой, которая была расплавлена теплотой удара, а затем вновь затвердевает во время остывания. Поскольку части ударника разрушаются под воздействием тепла столкновения, образуется паровой шлейф, который включает воду, находящуюся внутри ударного элемента.Выводы могут иметь значительные последствия для понимания наличия воды на Земле. Считается, что карбоновые астероиды являются одними из самых ранних объектов в Солнечной системе - изначальными валунами, из которых были построены планеты. Такой процесс может также помочь объяснить присутствие воды в мантии Луны, поскольку исследование предположило, что лунная вода также имеет астероидное происхождение.