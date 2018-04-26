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Ученые обнаружили новый тип ДНК в форме узла

Первое открытие мирового масштаба удалось сделать австралийским ученым. Специалисты выявили в составе живой клетки ДНК макромолекулу, не похожую на известную всем «стандартную» форму двойной спирали. Новое хомсоединение, открытое генетиками, по своей форме больше подходит к изображению скрученного узла.

Все более ранние исследования ученых определили возможные формы существования ДНК не только в двойной спирали, но и в других формах, напоминающих 4- х цепочный узел, но добиться такого можно только используя методы лабораторных экспериментов. Нынешнее открытие ученых ценно тем, что обнаружили молекулы ДНК в виде «скрученного узла» внутри клеток, они являлись составной частью в строении живых существ.

Ученые обнаружили новый тип ДНК в форме узла


Для выявления узлов ДНК в клетках, исследователями была создана особая молекула антитела, умеющая идентифицировать и прикрепляться непосредственно к узлам. Подсвечивая ее флуоресцентным методом, можно увидеть механизмы появления подобных структур в ДНК. Как оказалось, приобретается форма «скрученного узла» на самых последних этапах функционирования клетки, так называемая фаза G1.

Ученым еще предстоит выяснить роль в организме подобных узлов, с этой целью специалистами запланирован комплекс последующих исследований.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:30
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