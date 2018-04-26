Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций

В 1845 году британское судно находилось в районе Индийского океана, но внезапно моряки были напуганы сверкающими аппаратами, неизвестного происхождения, которые просто вылетели из воды. Они имели форму дисков и своими размерами превышали Луну, а также соединялись между собой тонкими стержнями. НЛО ненадолго поднялись в небо, чтобы снова уйти на глубину перед глазами изумленных свидетелей события, зафиксировавших инцидент в бортовом журнале. Затем в 1944 году американский и японский флот столкнулись с аналогичным зрелищем на Марианских островах во время сражения. Тогда был замечен объект, принятый за подводную лодку противника, но необычная технология во время нападения потрясла военных резкими изменениями курса и огромной скоростью. В 60-х годах советские подводники тоже столкнулись с кораблями пришельцев во время исследования. Они быстро проносились на большой глубине, но все попытки приблизиться закончились провалом. Потом данные ученых были переданы в военное ведомство, но в реальности таких контактов было намного больше.Античные документы описывают светящиеся круги, после которых появлялись диковинные конструкции, а дальше капитаны отмечали в журналах все моменты, связанные с появлениями аномалий на морях. Некоторые из них были зафиксированы на пленку, а сам вопрос, касающийся природы необычных явлений рассматривался Академией наук СССР в 70-х годах. Тогда темой конференции стало изучение НЛО и сбор информации, касающейся его появления в разных водных ресурсах Земли, включая гидросферу и глубину. Сейчас эксперты уверены, что внеземные технологии гуманоидов в таких местах ведут себя активнее, чем воздушные собратья. Эти виды можно заметить с помощью камер наблюдения или спутников, но океаны отлично маскируют гостей и скрывают от любопытных глаз людей. До сих пор ученые не знают, что происходит под поверхностью водных запасов планеты, где могут существовать огромные города древних цивилизаций. Данная теория не лишена смысла, потому что в конце 80-х годов пресса писала о сенсационной находке японцев.Монумент Йонагуни с террасами правильных форм, уходящих в море, больше похож на развалины рукотворных сооружений, чем причуды природы. Затем загадочные подводные сооружения удивили специалистов возле берегов Кубы. Они расположились на 600-метровой глубине и представляли собою четкие геометрические сооружения, построенные в древности. Даже исследователи не имеют одного мнения по поводу подводных пришельцев, разделяя их на три вида. Часть специалистов называют их природным феноменом, порожденным во время эволюции. Люди не знают, какие существа могут скрываться в таких местах и выжить до сегодняшнего периода. Также есть версия, что исчезнувшая цивилизация освоила образ жизни под водой и создала корабли для быстрого передвижения, а также она может быть виновником землетрясений на дне. Это относится к атлантам, лемурийцам или жителям Пацифиды, не смирившихся с затоплением их родины. Древние острова не могли исчезнуть внезапно, а постепенно погружались в пучину во время ледникового периода, так что жители имели время для подготовки и адаптации в новых условиях.Еще одна теория относится к существам, родившимся в этом мире. Сейчас ученые часто сталкиваются с новыми видами обитателей подводного царства, которые не известны науке. Потому империи разумных форм жизни могут существовать рядом с людьми веками и при этом оставаться незримыми наблюдателями за событиями на поверхности. Уже никто не сомневается, что на планете раньше жили несколько видов таких созданий, потому что, кроманьонцы длительный период имели своими соседями неандертальцев, считавшихся вымершим предками человечества. Подводные НЛО можно сравнить с космическими технологиями, так как их пилоты тоже не способны выходить на поверхность без защиты из-за враждебной среды. Это также относится к техническим характеристикам аппаратов, приспособленных для работы в условиях высокого давления. Космические гости тоже могут быть создателями своих баз после прибытия с других планет. Там техника может обсуживаться и ремонтироваться, если в этом есть нужда, а невольные свидетели события часто замечали объекты, прилетающие со стороны моря, или погружающиеся туда во время опасности.Гуманоиды охраняют свои владения от чужаков, в чем лично пришлось убедиться Ричарду Берду в конце 40-х годов. Тогда его эскадра столкнулась в Антарктиде с объектами в форме диска, атаковавшими корабли противника после того, как люди приблизились к секретной подводной зоне, скрывающееся за шельфовыми ледниками. Затем многие военные суда из разных стран тоже становились свидетелями появления НЛО, вылетающими им навстречу. Пока ученые не могут выяснить природу технологий, потому что нужно выловить аппарат и исследовать его с помощью современного оборудования. Однако подводные существа не желают становиться жертвами экспериментов землян и уносятся от них на огромной скорости, да и пилоты могут непредсказуемо отреагировать на попытку внедрения в их тайный мир.