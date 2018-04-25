Маргарин, фастфуд, колбасные изделия и газированные напитки опасны для человеческого здоровья из-за своего состава – Диетологи

Частое употребление выпечки или кондитерских изделий с маргарином может вызвать болезни сердечно-сосудистой системы, печени или спровоцировать развитие онкологии из-за транс-жиров. Большое количество модифицированных растительных аналогов нарушает работу организма, что также относится к фастфудам, где кроме них есть консерванты с красителями и ароматизаторами.В колбасной продукции можно найти все химические элементы, становящиеся причиной бесплодия, детской патологии и болезней ЖКТ. Особенно опасны в этом отношении копченые виды, имеющие много канцерогенов. В напитках много сахара, после чего у человека может возникнуть панкреатит и диабет второго типа, но еще тут были замечены Е-добавки.