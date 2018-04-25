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Маргарин, фастфуд, колбасные изделия и газированные напитки опасны для человеческого здоровья из-за своего состава – Диетологи

Диетологи давно говорили о вреде многих продуктов, но сейчас выяснили, что маргарин, фастфуд, колбасные изделия и газированные напитки опасны для человеческого здоровья. В их составе есть много вредных веществ, вызывающих различные недуги.

Частое употребление выпечки или кондитерских изделий с маргарином может вызвать болезни сердечно-сосудистой системы, печени или спровоцировать развитие онкологии из-за транс-жиров. Большое количество модифицированных растительных аналогов нарушает работу организма, что также относится к фастфудам, где кроме них есть консерванты с красителями и ароматизаторами.

Маргарин, фастфуд, колбасные изделия и газированные напитки опасны для человеческого здоровья из-за своего состава – Диетологи


В колбасной продукции можно найти все химические элементы, становящиеся причиной бесплодия, детской патологии и болезней ЖКТ. Особенно опасны в этом отношении копченые виды, имеющие много канцерогенов. В напитках много сахара, после чего у человека может возникнуть панкреатит и диабет второго типа, но еще тут были замечены Е-добавки.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:38
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