Учёные: Некоторые виды рыб способны снижать риск развития болезни Паркинсона
Учёные из Технического университета Чалмерс провели исследование, показавшее, что некоторые виды рыбы способны снизить вероятность развития болезни Паркинсона. Секрет рыбной диеты заключается в наличии белка парвальбумина.
Учёные обнаружили, что с помощью регулярного употребления некоторых видов рыб можно снизить риск развития болезни Паркинсона. Важную роль в этом вопросе играет белок парвальбумин, содержащийся в рыбе. Он способен поглощать синуклеины - белки, вызывающие развитие заболевания. Кроме того, вещество препятствует их накоплению и разрушает уже сформированные опасные структуры.
Учёные провели исследование, показавшее, что парвальбумин также способен останавливать образование амилоидных волокон внутри нейронов. В результате чего, белки-возбудители заболевания не успевают сформировать структуры. Специалисты рекомендуют употреблять в качестве профилактики болезни Паркинсона окуня, карпа, сельдь и треску.