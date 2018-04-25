Учёные: Некоторые виды рыб способны снижать риск развития болезни Паркинсона

Учёные обнаружили, что с помощью регулярного употребления некоторых видов рыб можно снизить риск развития болезни Паркинсона. Важную роль в этом вопросе играет белок парвальбумин, содержащийся в рыбе. Он способен поглощать синуклеины - белки, вызывающие развитие заболевания. Кроме того, вещество препятствует их накоплению и разрушает уже сформированные опасные структуры.Учёные провели исследование, показавшее, что парвальбумин также способен останавливать образование амилоидных волокон внутри нейронов. В результате чего, белки-возбудители заболевания не успевают сформировать структуры. Специалисты рекомендуют употреблять в качестве профилактики болезни Паркинсона окуня, карпа, сельдь и треску.