Учёные приспособили 3D-принтер для печатания еды из криогенной муки
Учёные из Женского университета Ихва, Южная Корея, создали метод, который позволит печатать еду на 3D-принтере. Для получения пищи используют криогенную муку.
Учёные создали технологию, которая позволит соблюдать правильную диету. Пользователь может составить меню из желаемых продуктов, настроить их текстуру, необходимую скорость их переваривания и содержание в них необходимых веществ. Для печати на 3D-принтере используют специальную криогенную муку из микрочастиц углеводов и белков.
Специалисты печатают пористую плёнку необходимой формы из углеводно-белковой смеси, в которую добавляют полимерные вещества. Затем из множества плёнок происходит сборка пищевых блоков, имеющих необходимую форму, структуру и содержащие питательные вещества. Учёные заверяют, что благодаря возможности настраивать текстуру продукта, напечатанная еда не уступает по этому параметру настоящей пище.