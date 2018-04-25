Учёные приспособили 3D-принтер для печатания еды из криогенной муки

Учёные создали технологию, которая позволит соблюдать правильную диету. Пользователь может составить меню из желаемых продуктов, настроить их текстуру, необходимую скорость их переваривания и содержание в них необходимых веществ. Для печати на 3D-принтере используют специальную криогенную муку из микрочастиц углеводов и белков.Специалисты печатают пористую плёнку необходимой формы из углеводно-белковой смеси, в которую добавляют полимерные вещества. Затем из множества плёнок происходит сборка пищевых блоков, имеющих необходимую форму, структуру и содержащие питательные вещества. Учёные заверяют, что благодаря возможности настраивать текстуру продукта, напечатанная еда не уступает по этому параметру настоящей пище.