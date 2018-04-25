АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Ученые и общественники: срочно требуются жесткие меры со стороны государства для охраны Байкала

В отсутствие жестких мер со стороны государства Байкал будет потерян — считают авторы коллективного обращения на имя спецпредставителя президента Сергея Иванова. Авторы обращают внимание чиновника на защиту прибрежных территорий и острова Ольхон, на их незаконную эксплуатацию. Они считают, что обращения в различные ведомства не результативны и ситуация грозит катастрофой.

Сергей Иванов, спецпредставитель президента России по вопросам экологии получил открытое письмо от ученых и общественных деятелей в котором говорится о катастрофическом положении Байкала. По мнению защитников озера, застройка побережья Байкала приняла угрожающие масштабы и без вмешательства государства положение не изменить.

Ученые и общественники: срочно требуются жесткие меры со стороны государства для охраны Байкала


Ученые и общественники страны считают, что варварская застройка острова Байкал и побережья — острова Ольхон разрастается до угрожающего размера. Летом сюда приедут в качестве туристов до 1 млн человек (большей частью китайцы); ведется незаконная массовой застройка центральной экологической зоны природной территории Сарайского залива. Уже сейчас там незаконно захвачено до 1,5 тысяч гектаров.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Дефицит цинка вызывает у женщин бесплодие
Поклонники Яны Рудковской негативно отреагировали
Супруг Ксении Собчак шокировал пользователей
«Газпром» назвал срок окончания строительства
Синоптики предупредили московских жителей об
Евгений Петросян предстал в модном образе
Ольга Жарикова продемонстрировала, какой была при
Сергей Лазарев в Нижнем Новгороде оседлал жеребца
Анастасия Волочкова разгневала поклонников
Ученые и общественники: срочно требуются жесткие
Учёные: Детское ожирение виновно в сбое месячных
Статистика: Российские суды стали оправдывать еще
Учёные: Мозг реагирует на картофельные чипсы, как
Хейтеры раскритиковали Дарью Пынзарь за небритое
Игорь Николаев опубликовал в Instagram фото
Никита Джигурда выступил за свободу кормления
В Китае обезьяна расцарапала лицо туристу за злую
Ученые назвали 7 продуктов, «съедающих» жир
Глава МИД Саудовской Аравии призвал Катар
Астрономы обнаружили мощную вспышку на красном
Камеры наблюдения зафиксировали в Йеллоустоунском
Кети Перри объявила о помолвке с Орландо Блумом
Анна Седокова озадачила своих фолловеров снимком
Цены на вторичное жилье в России снизились до
Роман Авдеев делает всё для процветания ФК
В Египте были найдены черные саркофаги внеземного
Поклонники опасаются, что Евгению Феофилактову
Sotheby's выставил картину Модильяни с рекордной
Арестованное в ОАЭ судно Crystal East из России
Ученые подтвердили библейское пророчество о
Просмотреть все новости