Ученые и общественники: срочно требуются жесткие меры со стороны государства для охраны Байкала
В отсутствие жестких мер со стороны государства Байкал будет потерян — считают авторы коллективного обращения на имя спецпредставителя президента Сергея Иванова. Авторы обращают внимание чиновника на защиту прибрежных территорий и острова Ольхон, на их незаконную эксплуатацию. Они считают, что обращения в различные ведомства не результативны и ситуация грозит катастрофой.
Сергей Иванов, спецпредставитель президента России по вопросам экологии получил открытое письмо от ученых и общественных деятелей в котором говорится о катастрофическом положении Байкала. По мнению защитников озера, застройка побережья Байкала приняла угрожающие масштабы и без вмешательства государства положение не изменить.
Ученые и общественники страны считают, что варварская застройка острова Байкал и побережья — острова Ольхон разрастается до угрожающего размера. Летом сюда приедут в качестве туристов до 1 млн человек (большей частью китайцы); ведется незаконная массовой застройка центральной экологической зоны природной территории Сарайского залива. Уже сейчас там незаконно захвачено до 1,5 тысяч гектаров.
Сергей Иванов, спецпредставитель президента России по вопросам экологии получил открытое письмо от ученых и общественных деятелей в котором говорится о катастрофическом положении Байкала. По мнению защитников озера, застройка побережья Байкала приняла угрожающие масштабы и без вмешательства государства положение не изменить.
Ученые и общественники страны считают, что варварская застройка острова Байкал и побережья — острова Ольхон разрастается до угрожающего размера. Летом сюда приедут в качестве туристов до 1 млн человек (большей частью китайцы); ведется незаконная массовой застройка центральной экологической зоны природной территории Сарайского залива. Уже сейчас там незаконно захвачено до 1,5 тысяч гектаров.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 18:00