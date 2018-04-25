Ученые и общественники: срочно требуются жесткие меры со стороны государства для охраны Байкала

Сергей Иванов, спецпредставитель президента России по вопросам экологии получил открытое письмо от ученых и общественных деятелей в котором говорится о катастрофическом положении Байкала. По мнению защитников озера, застройка побережья Байкала приняла угрожающие масштабы и без вмешательства государства положение не изменить.Ученые и общественники страны считают, что варварская застройка острова Байкал и побережья — острова Ольхон разрастается до угрожающего размера. Летом сюда приедут в качестве туристов до 1 млн человек (большей частью китайцы); ведется незаконная массовой застройка центральной экологической зоны природной территории Сарайского залива. Уже сейчас там незаконно захвачено до 1,5 тысяч гектаров.