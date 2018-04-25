В Китае обезьяна расцарапала лицо туристу за злую шутку

По сообщению от Daily Mail, турист незаметно подкрался к макаке-резусу, мирно сидевшей на перилах моста, и столкнул ее в воду. Однако не растерявшаяся обезьяна ловко выпрыгнула из водоема и погналась за «шутником».Пытаясь укрыться от обиженной макаки, мужчина забежал в храм, однако это ему не помогло. Кроме того, обезьяне на выручку подоспел соплеменник. Оба животных вцепились в обидчика и расцарапали ему лицо и руки.Фотоснимок с последствиями «боя» турист выложил в социальную сеть. Макаки в ходе драке не пострадали.