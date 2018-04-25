В Китае обезьяна расцарапала лицо туристу за злую шутку
В Китае в провинции Фуцзянь во дворе храма произошел инцидент: обезьяна расцарапала лицо туристу. Мужчина скинул ее в воду, а она отомстила ему за злую шутку.
По сообщению от Daily Mail, турист незаметно подкрался к макаке-резусу, мирно сидевшей на перилах моста, и столкнул ее в воду. Однако не растерявшаяся обезьяна ловко выпрыгнула из водоема и погналась за «шутником».
Пытаясь укрыться от обиженной макаки, мужчина забежал в храм, однако это ему не помогло. Кроме того, обезьяне на выручку подоспел соплеменник. Оба животных вцепились в обидчика и расцарапали ему лицо и руки.
Фотоснимок с последствиями «боя» турист выложил в социальную сеть. Макаки в ходе драке не пострадали.
По сообщению от Daily Mail, турист незаметно подкрался к макаке-резусу, мирно сидевшей на перилах моста, и столкнул ее в воду. Однако не растерявшаяся обезьяна ловко выпрыгнула из водоема и погналась за «шутником».
Пытаясь укрыться от обиженной макаки, мужчина забежал в храм, однако это ему не помогло. Кроме того, обезьяне на выручку подоспел соплеменник. Оба животных вцепились в обидчика и расцарапали ему лицо и руки.
Фотоснимок с последствиями «боя» турист выложил в социальную сеть. Макаки в ходе драке не пострадали.
В мире / Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:45