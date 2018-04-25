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В Китае обезьяна расцарапала лицо туристу за злую шутку

В Китае в провинции Фуцзянь во дворе храма произошел инцидент: обезьяна расцарапала лицо туристу. Мужчина скинул ее в воду, а она отомстила ему за злую шутку.

В Китае обезьяна расцарапала лицо туристу за злую шутку


По сообщению от Daily Mail, турист незаметно подкрался к макаке-резусу, мирно сидевшей на перилах моста, и столкнул ее в воду. Однако не растерявшаяся обезьяна ловко выпрыгнула из водоема и погналась за «шутником».

Пытаясь укрыться от обиженной макаки, мужчина забежал в храм, однако это ему не помогло. Кроме того, обезьяне на выручку подоспел соплеменник. Оба животных вцепились в обидчика и расцарапали ему лицо и руки.



Фотоснимок с последствиями «боя» турист выложил в социальную сеть. Макаки в ходе драке не пострадали.
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В мире / Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:45
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