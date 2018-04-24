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Ученые выявили древние изменения циркуляции океана, положившие конец Ледниковому периоду

Согласно исследованию ученых из Университета Сент-Эндрюса, изменения в циркуляции северной части Тихого океана около 15 000 лет назад позволили выбросить большое количество СО2 в атмосферу, помогая согревать планету и закончить последний Ледниковый период.

Ученые выявили древние изменения циркуляции океана, положившие конец Ледниковому периоду


Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, также показало, что изменения в циркуляции привели к уменьшению количества кислорода в глубоком океане. Полученные результаты помогут ученым понять процессы, контролирующие обмен CO2 и кислород между океаном и атмосферой.

Исследователи измерили химический состав оболочек крошечного ископаемого планктона, называемого фораминифер, который они использовали для восстановления обмена СО2 между северной частью Тихого океана и атмосферой в конце последнего Ледникового периода, когда уровни углекислого газа в атмосфера увеличилась. Они обнаружили, что Северная часть Тихого океана выпустила большое количество СО2 в атмосферу около 15 000 лет назад, когда океанские течения в Атлантике также быстро менялись. Результаты показали, что выброс CO2 в северной части Тихого океана был вызван изменением его циркуляции и мог объяснить падение уровня кислорода в Тихом океане, наблюдаемое в то же время, впервые обнаруженное более 20 лет назад. Ученые наблюдают подобную потерю кислорода из океана из-за изменения климата и сегодня.

Ведущий автор Уилл Грей из Школы Земли и наук об окружающей среде Университета Сент-Эндрюс сказал: «На прошлой неделе мы увидели тревожные новые исследования, свидетельствующие о том, что океанские течения в Северной Атлантике замедляются В нашем исследовании мы наблюдаем очень быстрые изменения климата в северной части Тихого океана, которые, по нашему мнению, связаны с прошлыми изменениями океанских течений в Атлантике. Это дает нам пример того, как связаны разные части климатической системы, и что изменения в циркуляции в одном регионе могут приводить к изменениям в CO2 и кислороде на всем пути на другой стороне планеты ».

Д-р Грей добавил: «Северный Тихий океан очень большой и чуть ниже поверхности воды заполнены CO2, поэтому нам действительно нужно понять, как этот регион может измениться в будущем, а изучение прошлого - это хороший способ сделать это».
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 15:17
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