Колоссальный неопознанный объект в виде ангела обнаружили уфологи на снимках NASA

По словам независимых экспертов, во время мониторинга снимков NASA, они обнаружили загадочный колоссальный неопознанный объект, напоминающий библейского ангела. Размеры фигуры впечатляют – около 25 миллионов километров. Согласно расчетам, «ангел» находится в Солнечной системе.В Национальном космическом агентстве отрицают эту информацию, заявляя, что гигантский ангелоподобный НЛО на самом деле является скоплением пылинок на объективе космического телескопа, однако уфологи считают иначе. Они отметили, что в непосредственной близости от Солнца очень часто фиксируют непонятные НЛО.