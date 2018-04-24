Колоссальный неопознанный объект в виде ангела обнаружили уфологи на снимках NASA
Уфологи на изображениях космического пространства, сделанными аппаратами NASA, обнаружили странный объект невероятно огромных размеров (миллионы километров) по форме, напоминающей ангела.
По словам независимых экспертов, во время мониторинга снимков NASA, они обнаружили загадочный колоссальный неопознанный объект, напоминающий библейского ангела. Размеры фигуры впечатляют – около 25 миллионов километров. Согласно расчетам, «ангел» находится в Солнечной системе.
В Национальном космическом агентстве отрицают эту информацию, заявляя, что гигантский ангелоподобный НЛО на самом деле является скоплением пылинок на объективе космического телескопа, однако уфологи считают иначе. Они отметили, что в непосредственной близости от Солнца очень часто фиксируют непонятные НЛО.
По словам независимых экспертов, во время мониторинга снимков NASA, они обнаружили загадочный колоссальный неопознанный объект, напоминающий библейского ангела. Размеры фигуры впечатляют – около 25 миллионов километров. Согласно расчетам, «ангел» находится в Солнечной системе.
В Национальном космическом агентстве отрицают эту информацию, заявляя, что гигантский ангелоподобный НЛО на самом деле является скоплением пылинок на объективе космического телескопа, однако уфологи считают иначе. Они отметили, что в непосредственной близости от Солнца очень часто фиксируют непонятные НЛО.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:15