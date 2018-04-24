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Колоссальный неопознанный объект в виде ангела обнаружили уфологи на снимках NASA

Уфологи на изображениях космического пространства, сделанными аппаратами NASA, обнаружили странный объект невероятно огромных размеров (миллионы километров) по форме, напоминающей ангела.

Колоссальный неопознанный объект в виде ангела обнаружили уфологи на снимках NASA


По словам независимых экспертов, во время мониторинга снимков NASA, они обнаружили загадочный колоссальный неопознанный объект, напоминающий библейского ангела. Размеры фигуры впечатляют – около 25 миллионов километров. Согласно расчетам, «ангел» находится в Солнечной системе.



В Национальном космическом агентстве отрицают эту информацию, заявляя, что гигантский ангелоподобный НЛО на самом деле является скоплением пылинок на объективе космического телескопа, однако уфологи считают иначе. Они отметили, что в непосредственной близости от Солнца очень часто фиксируют непонятные НЛО.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:15
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