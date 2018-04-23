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Миниатюрный человеческий мозг ученые имплантировали в голову мыши

Новое успешное исследование проведено учеными института биологических исследований Солка. Специалистами имплантирован «мини-мозг» человека в голову лабораторной мыши. Особо отмечается, что пересаженным нервным клеткам удалось не только прижиться, но и начать свое развитие. Причем в поведении подопытных грызунов не наблюдалось каких-либо изменений.

Клетки человеческого головного мозга удалось вырастить биологам в условиях лаборатории. Затем, новые образования были пересажены в голову мыши, где они не только прижились, но и активировали рост нейронов. Созданные учеными церебральные органоиды, окажут помощь при изучении шизофрении. В планах исследователей, использование данной технологии при лечении случаев повреждения мозга у людей. Первоначальная задача - более детальное изучение органа и определение промежутка времени развития, на котором могут появляться мутации и деформации.
Миниатюрный человеческий мозг ученые имплантировали в голову мыши


Учеными института Солка, ранее уже проводились подобные эксперименты, но при вживлении крошечных мозгов, они гибли по истечении пяти дней, лишенные питательных веществ и кислорода. Последний эксперимент позволил сохранить 80% образцов, которые не только прижились в голове мыши, но и продолжали нормальное развитие примерно три месяца. Даже после появления первых нейронов, мозг продолжил жизненные функции еще 233 дня. Сформировавшийся в итоге образец, можно было представить, как мозг новорожденного ребенка.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:45
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