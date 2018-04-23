Миниатюрный человеческий мозг ученые имплантировали в голову мыши

Клетки человеческого головного мозга удалось вырастить биологам в условиях лаборатории. Затем, новые образования были пересажены в голову мыши, где они не только прижились, но и активировали рост нейронов. Созданные учеными церебральные органоиды, окажут помощь при изучении шизофрении. В планах исследователей, использование данной технологии при лечении случаев повреждения мозга у людей. Первоначальная задача - более детальное изучение органа и определение промежутка времени развития, на котором могут появляться мутации и деформации.Учеными института Солка, ранее уже проводились подобные эксперименты, но при вживлении крошечных мозгов, они гибли по истечении пяти дней, лишенные питательных веществ и кислорода. Последний эксперимент позволил сохранить 80% образцов, которые не только прижились в голове мыши, но и продолжали нормальное развитие примерно три месяца. Даже после появления первых нейронов, мозг продолжил жизненные функции еще 233 дня. Сформировавшийся в итоге образец, можно было представить, как мозг новорожденного ребенка.