Тимур Батрутдинов изменил Ольге Бузовой

«Они познакомились совершенно случайно в кафе около месяца назад. Ему понравилось, что Алиса не современная силиконовая кукла, а скромная, с естественной красотой. Тимур выглядит влюбленным. Вырывается со съемок посреди ночи на час и мчит на встречу с ней, а потом снова возвращается», - сообщает окружение шоумена.

«Какая девушка? У меня много привлекательных знакомых. Но не буду скрывать: сейчас мое сердце не свободно. И возможно, вы скоро ее увидите», - удивленно отвечает журналистам Тимур на вопрос о блондинке, с которой его видели недавно в ресторане.

Несколько дней назад 40-летнего юмориста, которому продолжают активно приписывать романтические отношения с прославленной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, заметили в компании эффектной длинноволосой блондинки. Судя по фотографиям, которые попали в Сеть, молодые люди хорошо провели вместе время в одном из московских ресторанов.Батрутдинов постоянно улыбается, обнимает, держит за руку и даже целует свою прекрасную спутницу. На незнакомке было сдержанное платье белого цвета в большой черный горох и кожаная косуха. На снимках хорошо видно, что блондинка прямо-таки тает от такого внимания известной личности.На сегодняшний день журналистам уже удалось выяснить, что незнакомку зовут Алиса. Девушке 25 лет и живет она в Москве. Блондинка никогда не была связана с миром шоу-бизнеса. Сейчас красавица учится в магистратуре, поэтому пока не работает. Алиса просто обожает путешествовать.По словам близких друзей Батрутдинова, резидент Comedy Club уже давно готов к семье, однако ни одним из его отношений так и не удалось познать удачу и перерасти в крепкий брак.