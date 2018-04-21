Употребление большого количества сахара во время беременности сказывается на когнитивных способностях ребенка

Исследование, опубликованное в Американском журнале профилактической медицины, показало, что дети, чьи матери будучи беременными потребляли большое количество сахара, демонстрируют плохие познавательные способности. Согласно результатам исследования, замена диетической соды на подслащенные варианты не сказывалась благоприятно.Тем не менее потребление фруктов принесло положительные эффекты, как говорят специалисты.Для исследования ученые собрали данные по оценке питания больше 1000 беременных женщин, которые участвовали в проекте Viva, с 1999 по 2002 год.Основные результаты исследования:• потребление сахара, особенно из сахарных подслащенных напитков (SSB), связано с недочетами невербальных способностей для решения новых проблем и плохой словесной памятью детей;• потребление SSB матерями плохо влияет на развитие интеллекта детей, вербальных знаний и невербальных навыков;• потребление соды матерями приводит к ухудшению двигательных, визуальных пространственных и визуальных двигательных способностей в раннем детстве малышей;• потребление детьми фруктозы и фруктов в раннем детстве повышает когнитивные показатели и связано с расширением словарного запаса.Потребление фруктового сока не связано с улучшенным познанием, что может свидетельствовать о преимуществах фитохимических веществ фруктов, а не самой фруктозы.Ведущий исследователь Джулиана Ф. У. Коэн, Sc.D., из Школы наук о здоровье колледжа Мерримак и отдела питания в Гарварде прокомментировала: «Данное исследование обеспечивает дополнительную поддержку таких федеральных программ питания, как Специальная дополнительная программа питания для женщин, младенцев и детей (WIC), поскольку продвижение идеи о большом количестве фруктов и пониженном количестве добавленных сахаров может глобально улучшить когнитивные способности детей».