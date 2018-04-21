Модель Коко Роша во второй раз стала мамой

Коко не стала скрывать имя сына, сообщив что назвала его Ивером Имесом Конраном. Малыш родился весом 3200 «чистого чуда». Своего первого ребенка канадская супермодель родила два года назад, сразу поделившись снимками своей дочери Айони Джеймс в Сети.Для своих детей Коко Роша сразу завела аккаунты в Instagram, а в Stories новоиспеченная мать разместила снимки новорожденного супругом и старшей дочерью.