АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Модель Коко Роша во второй раз стала мамой

Канадская супермодель Коко Роша во второй раз стала матерью. 29-летняя звезда родила сына. Своей радостной новостью она поделилась с поклонниками посредством социальной сети.

Модель Коко Роша во второй раз стала мамой


Коко не стала скрывать имя сына, сообщив что назвала его Ивером Имесом Конраном. Малыш родился весом 3200 «чистого чуда». Своего первого ребенка канадская супермодель родила два года назад, сразу поделившись снимками своей дочери Айони Джеймс в Сети.

Модель Коко Роша во второй раз стала мамой


Для своих детей Коко Роша сразу завела аккаунты в Instagram, а в Stories новоиспеченная мать разместила снимки новорожденного супругом и старшей дочерью.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:37
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк
Жители Белгорода стали жертвами липового
Появились слухи, что Игорь Трегубенко изменял
Старший сын Натальи Водяновой показал матери свою
Лина Данэм рассказала о том, как пережила
Электрический концепт WEY-X наделили
Пенсионерка из Ростова подкидывает фекалии своим
Даниэль Гусев весело проводит время со своим
Житель Ливерпуля запечатлел на камеру светящее
В Техасе ученикам школы во время теста нужно было
Ученые: Стресс может привести к развитию
Ольга Рапунцель преувеличила способности своей
Ляйсан Утяшева рассказала, почему рожала в США
Настя Каменских поделилась снимком в эффектном
Беременные Хилькевич и Цуканова-Котт приняли
В США обнародовали проект складного небоскреба
Ростовская модель Мария Лиман восхитила
Родион Толочкин покорил своей неординарностью
На телепроекте «Дом-2» вскоре появится
Поклонники Виктории Лопыревой заподозрили ее в
В Сети опубликованы первые фото обновленного
Лена Миро уверена, что ныне все молодые актрисы
Роскомнадзор блокирует IP-адреса нарушителей без
Энди МакДауэлл отмечает 60-летие
Обладательница груди пятого размера Эмма Гровер
Ольга Бузова показала Backstage с фотосессии
Анастасия Волочкова решила весной погреться у
Модель Коко Роша во второй раз стала мамой
Аглая Тарасова и Милош Бикович замечены в
Жители Челябинска были напуганы ярким сиянием в
Просмотреть все новости