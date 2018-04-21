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Ребёнок устроил танцы на карнизе пятиэтажного дома

В социальных сетях очевидец из Челябинска обнародовал шокирующий видеоролик. На видео запечатлено, как ребёнок на карнизе пятиэтажного дома танцует. Интернет-пользователи осудили родителей малышки, а также автора ролика.

Ребёнок устроил танцы на карнизе пятиэтажного дома


Очевидцы касательно произошедшего на днях инцидента в Челябинске поведали, что маленький ребёнок стоял на карнизе пятого этажа, устроив там танцы. Девочка возвращалась на крайне опасное место не один раз. На видео видно, как малышка сначала встаёт на карниз дома и пританцовывает, потом возвращается в квартиру и опять выходит, при этом наклоняясь вниз. Автор видеоролика уточнил, что данные кадры сделаны в Металлургическом районе во дворе пятиэтажки.

Видео вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Горожане осудили недобросовестных родителей, а также автора публикации. По мнению людей, очевидцу данного инцидента надо было не доставать смартфон и снимать, а спасать ребёнка.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:36
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