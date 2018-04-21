60-летний британец скончался от сердечного приступа в стриптиз-баре Бангкока

Происшествие произошло в районе Сов Ковбой, где размещены практически все «легкие» заведения столицы Таиланда. Как рассказали очевидцы, мужчина вел себя, как обычный посетитель и смотрел очередной номер стриптиз-танца, когда в какой-то момент он внезапно свалился с места и рухнул на пол.Несмотря на старания очевидцев, спасти жизнь 60-летнему туристу из Великобритании не удалось. Медики, приехавшие на место происшествия, лишь констатировали факт смерти вследствие остановки сердца.Таиланд славится своими крайне либеральными взглядами в плане секс-туризма. В эту страну со всех концов мира стекаются туристы в пенсионном возрасте, дабы почувствовать «вторую молодость».