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60-летний британец скончался от сердечного приступа в стриптиз-баре Бангкока

В одном из стриптиз-баров Бангкока скончался британский 60-летний турист, решивший посетить район «Улицы красных фонарей» этой страны.

60-летний британец скончался от сердечного приступа в стриптиз-баре Бангкока


Происшествие произошло в районе Сов Ковбой, где размещены практически все «легкие» заведения столицы Таиланда. Как рассказали очевидцы, мужчина вел себя, как обычный посетитель и смотрел очередной номер стриптиз-танца, когда в какой-то момент он внезапно свалился с места и рухнул на пол.

Несмотря на старания очевидцев, спасти жизнь 60-летнему туристу из Великобритании не удалось. Медики, приехавшие на место происшествия, лишь констатировали факт смерти вследствие остановки сердца.

Таиланд славится своими крайне либеральными взглядами в плане секс-туризма. В эту страну со всех концов мира стекаются туристы в пенсионном возрасте, дабы почувствовать «вторую молодость».
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dzen / В мире / Происшествия
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 18:14
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