Рианна запускает свою линию нижнего белья
Американская поп-исполнительница Рианна будет заниматься дизайном нижнего белья. В социальной сети Instagram певица сообщила о скором выпуске собственного бренда Fenty и марки Savage.
Несколько дней Рианна интриговала своих подписчиков интересными фотоснимками и видеокадрами, на которых девушки позировали в откровенном белье. Позже на одном из видеороликов она появилась сама.
Как оказалось, поп-звезда готовит к выпуску собственную линию нижнего белья, а в социальной сети она уже продемонстрировала тизер коллекции.
Несколько дней Рианна интриговала своих подписчиков интересными фотоснимками и видеокадрами, на которых девушки позировали в откровенном белье. Позже на одном из видеороликов она появилась сама.
Как оказалось, поп-звезда готовит к выпуску собственную линию нижнего белья, а в социальной сети она уже продемонстрировала тизер коллекции.