Рианна запускает свою линию нижнего белья

Несколько дней Рианна интриговала своих подписчиков интересными фотоснимками и видеокадрами, на которых девушки позировали в откровенном белье. Позже на одном из видеороликов она появилась сама.Как оказалось, поп-звезда готовит к выпуску собственную линию нижнего белья, а в социальной сети она уже продемонстрировала тизер коллекции.