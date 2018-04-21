Ученые обнаружили связь страха, ритмического дыхания и обоняния в мозге животных

Мингонг Ма, PhD, профессор нейронаук Медицинской школы Перельмана Университета Пенсильвании и докторант Penn Эндрю Моберли, обнаружили, что нейроны, связанные с обонятельной системой, коррелируют с поведением и дыханием. Данные опубликовали на этой неделе в Nature Communications.Сопряжение образцов в этих взаимодействиях может помочь объяснить, почему практики, которые полагаются на ритмическое дыхание, к примеру, медитация и йога, помогают людям справиться с расстройствами, вызванными тревогой.«Мы хотели узнать, почему и как связаны страх, контролируемое дыхание и центры обоняния мозга, – сказал Ма. – Наш интерес стимулирует желание изучить эволюцию поведения, основываясь на полученных данных, и применить эти знания с целью облегчить боль, связанную с такими расстройствами, как посттравматическое стрессовое расстройство».В предыдущих исследованиях Ма обнаружил, что концы нейронов в полости носа имеют рецепторы обоняния, а также обладают способностью обнаруживать скорость дыхания.Зная, что человек способен добровольно контролировать дыхание, «…поле обоняния учитывает, как мы дышим в определенных эмоциональных ситуациях, – сказал Мингонг Ма. – Эволюционно в этом есть смысл. Если мышь в дикой природе ощущает опасность посредством обоняния, она, например, может замедлить дыхание, что является признаком инстинкта выживания. Теперь мы хотим выяснить, как можно применить это знание по отношению к людям. Было бы интересно выяснить, какие типы дыхания наиболее эффективно влияют на мозг человека и эмоциональные состояния».