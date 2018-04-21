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Ученые обнаружили связь страха, ритмического дыхания и обоняния в мозге животных

Ученые предоставили новые физиологические данные, связывающие дыхание с функционированием областей мозга, которые контролируют настроение и эмоции.
Ученые обнаружили связь страха, ритмического дыхания и обоняния в мозге животных


Мингонг Ма, PhD, профессор нейронаук Медицинской школы Перельмана Университета Пенсильвании и докторант Penn Эндрю Моберли, обнаружили, что нейроны, связанные с обонятельной системой, коррелируют с поведением и дыханием. Данные опубликовали на этой неделе в Nature Communications.

Сопряжение образцов в этих взаимодействиях может помочь объяснить, почему практики, которые полагаются на ритмическое дыхание, к примеру, медитация и йога, помогают людям справиться с расстройствами, вызванными тревогой.

«Мы хотели узнать, почему и как связаны страх, контролируемое дыхание и центры обоняния мозга, – сказал Ма. – Наш интерес стимулирует желание изучить эволюцию поведения, основываясь на полученных данных, и применить эти знания с целью облегчить боль, связанную с такими расстройствами, как посттравматическое стрессовое расстройство».

В предыдущих исследованиях Ма обнаружил, что концы нейронов в полости носа имеют рецепторы обоняния, а также обладают способностью обнаруживать скорость дыхания.

Зная, что человек способен добровольно контролировать дыхание, «…поле обоняния учитывает, как мы дышим в определенных эмоциональных ситуациях, – сказал Мингонг Ма. – Эволюционно в этом есть смысл. Если мышь в дикой природе ощущает опасность посредством обоняния, она, например, может замедлить дыхание, что является признаком инстинкта выживания. Теперь мы хотим выяснить, как можно применить это знание по отношению к людям. Было бы интересно выяснить, какие типы дыхания наиболее эффективно влияют на мозг человека и эмоциональные состояния».
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 12:49
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