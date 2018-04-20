Компания Lockheed Martin работает над снижением расходов космической миссии Orion

Майк Хоуз, вице-президент и менеджер программы Orion в Lockheed Martin Space Systems, сказал, что капсула экипажа Orion для полета миссии разведки EM-1 должна быть готова в июне, дабы быть объединенной с европейским сервисным модулем, прибытие которого в США ожидается летом.«Мы ожидаем дату поставки в начале июля. За этим последует более года интеграции и тестирования комбинированных космических аппаратов для сервисного модуля», - сообщил Хоуз.Сервисный модуль был одним из элементов расписания для общей миссии вместе с базовым этапом SLS. Lockheed Martin предоставил некоторую техническую поддержку, включая техников, которых компания отправила на завод Airbus для оказания помощи в монтаже сервисного модуля.По словам Хоуза, в настоящее время также выпускаются элементы космического корабля Orion. Компания использует опыт EM-1 Orion, а также более раннюю миссию Orion Exploration Flight Test (EFT) 1 Orion в 2014 году, чтобы найти способы снизить затраты на последующие миссии. Компания обновила свой поток работ на Orion в ходе операций и проверок, построенных в Космическом центре Кеннеди, а также сделала улучшения в производстве, такие как закупка материалов и компонентов у его поставщиков.Lockheed Martin также заканчивает предложение NASA для будущего производства Orion, которое будет включать снижение затрат для более поздних версий космических аппаратов. «Наша цель – снижение затрат на 50% , и я думаю, что мы будем близки к этому», - заявил Хоуз.По его словам, одним из факторов более позднего снижения затрат станет повторное использование компонентов капсулы Orion. Повторное использование и другие улучшения в производстве также помогут компании подготовиться к более высоким скоростям полета космических аппаратов Orion в будущем.