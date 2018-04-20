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Компания Lockheed Martin работает над снижением расходов космической миссии Orion

Поскольку Lockheed Martin готовится завершить сборку космического аппарата Orion, летящего по первой миссии Space Launch System, компания заявляет, что добивается прогресса в снижении стоимости будущих космических аппаратов, в том числе за счет повторного использования.

Компания Lockheed Martin работает над снижением расходов космической миссии Orion


Майк Хоуз, вице-президент и менеджер программы Orion в Lockheed Martin Space Systems, сказал, что капсула экипажа Orion для полета миссии разведки EM-1 должна быть готова в июне, дабы быть объединенной с европейским сервисным модулем, прибытие которого в США ожидается летом.

«Мы ожидаем дату поставки в начале июля. За этим последует более года интеграции и тестирования комбинированных космических аппаратов для сервисного модуля», - сообщил Хоуз.

Сервисный модуль был одним из элементов расписания для общей миссии вместе с базовым этапом SLS. Lockheed Martin предоставил некоторую техническую поддержку, включая техников, которых компания отправила на завод Airbus для оказания помощи в монтаже сервисного модуля.

По словам Хоуза, в настоящее время также выпускаются элементы космического корабля Orion. Компания использует опыт EM-1 Orion, а также более раннюю миссию Orion Exploration Flight Test (EFT) 1 Orion в 2014 году, чтобы найти способы снизить затраты на последующие миссии. Компания обновила свой поток работ на Orion в ходе операций и проверок, построенных в Космическом центре Кеннеди, а также сделала улучшения в производстве, такие как закупка материалов и компонентов у его поставщиков.

Lockheed Martin также заканчивает предложение NASA для будущего производства Orion, которое будет включать снижение затрат для более поздних версий космических аппаратов. «Наша цель – снижение затрат на 50% , и я думаю, что мы будем близки к этому», - заявил Хоуз.

По его словам, одним из факторов более позднего снижения затрат станет повторное использование компонентов капсулы Orion. Повторное использование и другие улучшения в производстве также помогут компании подготовиться к более высоким скоростям полета космических аппаратов Orion в будущем.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:05
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