“Синдром Дулитл и Бонне”: Необычный психический недуг заставляет людей “понимать” язык животных или видеть необычные образы

Психиатры рассмотрели пример Айболита, который долгое время находился в тяжелой депрессии, перешедшей в маниакальное состояние. Тогда он стал понимать речи попугая и контактировал с другими представителями фауны. Есть случаи из реальной жизни пациентов клиники, которые тоже стали жертвами такого недуга. Одна женщина во время работы на ферме часто ругалась с птицами, ворующими корм у гусей и кур, а дальше перенесла несколько приступов шизофрении, сопровождающиеся бредом. Потом эта особа внезапно стала понимать слова воробьев и голубей, посчитав их сосудами для внедрения пришельцев. Даже после пройденного курса лечения она не сомневалась в правдивости произошедших событий. Еще одна дама говорила медикам, что птицы защищают ее от препаратов, разрушающих ее организм, о чем также красноречиво сообщила своими глазами домашняя кошка. Данный феномен впервые был зафиксирован в 1760 году, когда пожилой человек стал рассказывать своим родственникам о странных видениях, в которых также были удивительные здания и люди. Семья сразу предположила, что Шарль Лаплин болен, однако его внук Шарль Бонне не заметил признаков старческого слабоумия или иных патологий. Человек сам говорил, что эти объекты могли быть просто плодами воображения.Швейцарский ученый решил исследовать синдром, после чего его коллеги нашли много аналогичных случаев, назвав заболевание именем автора открытия. Люди часто видят волшебные миры, населенные необычными обитателями, или предметы в виде зонтов, стаканов и книг. Также в список галлюцинаций вошли танцующие цветы с огромными насекомыми и особями, имеющими звериные головы. Большинство пациентов страдали катарактой, глаукомой или близорукостью, но даже лица, имеющие нормальное зрение, тоже были подвержены таким инцидентам. В данном случае сбивается адекватное восприятие реального мира, которое потом заменяется фантазией, принимающей иллюзорные образы, пугающие человека. До сих пор специалисты не могут выяснить природу возникновения недуга, так что пока есть версия, что таким образом головной мозг старается восстановить информационные каналы, чтобы нейроны смогли продолжить свою работу. Пока они занимаются монтировкой странных сюжетов или начинают предлагать свои версии мечтаний из-за недостатка впечатлений. Потому видения могут сопровождаться слуховыми галлюцинациями, а люди понимают слова живых существ.Некоторые исследователи отрицают научные выводы, так как уверены, что сенсорное голодание не является причиной феномена. Параллельные миры иногда могут войти в человеческое сознание, после чего такую категорию лиц принимают за душевнобольных пациентов. Они аргументируют свои слова статистикой, показавшей, что творческие люди чаще других видят такие картины. В процессе эксперимента были приглашены 505 голландцев, имеющие проблемы со зрением. Среди них 63 особы имели вышеперечисленные отклонения, хотя не страдали психическими расстройствами. Также синдром Бонне был замечен у 15% инвалидов, а автор открытия сам стал жертвой синдрома в преклонных годах.