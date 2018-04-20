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Восстание машин: ИИ впервые «убил» полковника ВВС США во время симуляции боя на истребителях

Искусственный интеллект победил людей в шахматах, Go и даже сложных играх MOBA, таких как DoTA, но теперь они переходят к реальным военным играм, в частности, боевым симуляторам полета против настоящих пилотов-истребителей. И, к сожалению, для человечества есть неутешительные новости - они невероятно хороши в этой области.

Восстание машин: ИИ впервые «убил» полковника ВВС США во время симуляции боя на истребителях


Новый ИИ, называемый АЛЬФА, пошел на лобовое столкновение с полковником ВВС США в отставке и сбивал его каждый раз, несмотря на то, что он совершил тысячи перехватов воздух-воздух в качестве командира миссии или пилота, и летал против симулированных противников ИИ в течение многих лет. После нескольких часовых испытаний полковник Ли ни разу не победил.

«Я был удивлен, насколько это осознанно и реактивно. Мне казалось, что я осознаю свои намерения и немедленно реагирую на мои изменения в полете и развертывание ракет. Он знал, как победить выстрел, который я принимал. Он мгновенно двигался между защитными действиями и атаками по мере необходимости, - сказал Ли.

Ли назвал его «самым агрессивным, отзывчивым, динамичным и заслуживающим доверия ИИ» которого он видел на сегодняшний день.

АЛЬФА - детище Ника Эрнеста, основателя компании по разработке и консультированию ИИ Psibernetix. Вместо использования традиционных алгоритмов машинного обучения АЛЬФА использует генетические нечеткие логические системы, позволяющие ему быть более гибким и динамичным, когда дело доходит до решения проблем, например, как избежать опасности и создавать потенциальные линии огня в режиме реального времени.

Если в Корейском передовом институте науки и техники можно столкнуться с международным бойкотом для разработки автономных роботов-убийц, то, похоже, Psibernetix собирается получить строго сформулированное письмо об опасностях почти непобедимых истребителей, управляемых ИИ.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 17:15
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