Восстание машин: ИИ впервые «убил» полковника ВВС США во время симуляции боя на истребителях

Новый ИИ, называемый АЛЬФА, пошел на лобовое столкновение с полковником ВВС США в отставке и сбивал его каждый раз, несмотря на то, что он совершил тысячи перехватов воздух-воздух в качестве командира миссии или пилота, и летал против симулированных противников ИИ в течение многих лет. После нескольких часовых испытаний полковник Ли ни разу не победил.«Я был удивлен, насколько это осознанно и реактивно. Мне казалось, что я осознаю свои намерения и немедленно реагирую на мои изменения в полете и развертывание ракет. Он знал, как победить выстрел, который я принимал. Он мгновенно двигался между защитными действиями и атаками по мере необходимости, - сказал Ли.Ли назвал его «самым агрессивным, отзывчивым, динамичным и заслуживающим доверия ИИ» которого он видел на сегодняшний день.АЛЬФА - детище Ника Эрнеста, основателя компании по разработке и консультированию ИИ Psibernetix. Вместо использования традиционных алгоритмов машинного обучения АЛЬФА использует генетические нечеткие логические системы, позволяющие ему быть более гибким и динамичным, когда дело доходит до решения проблем, например, как избежать опасности и создавать потенциальные линии огня в режиме реального времени.Если в Корейском передовом институте науки и техники можно столкнуться с международным бойкотом для разработки автономных роботов-убийц, то, похоже, Psibernetix собирается получить строго сформулированное письмо об опасностях почти непобедимых истребителей, управляемых ИИ.