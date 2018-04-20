NASA впервые запустит два крошечных спутника CubeSat в глубокий космос

Два крошечных спутника Mars Cube One (сокращены до «MarCO») не предназначены для чего-то слишком необычного. NASA хочет определить, могут ли такие маленькие зонды выжить в этом космическом путешествии, поэтому в агентстве сопоставили пуск с более полезным полетом Mars InSight Lander (NASA).Когда NASA запустит InSight для изучения интерьера Марса, MarCO будут запущены на той же ракете, и если они доберутся до марсианской атмосферы, они помогут вернуть данные InSight обратно на Землю. Хотя их назначение здесь избыточно, так как орбитальный аппарат Марса, уже находящийся на орбите Красной планеты, может делать то же самое.Энди Клеш, главный инженер, работающий над MarCO в Лаборатории реактивного движения NASA, назвал двух спутников «скаутами»: «Это наши разведчики. CubeSats не приходилось переживать интенсивное излучение поездки в глубокое пространство раньше или полет на Марс».Неясно, перенесут ли MarCO многочисленные препятствия, такие как сохранение достаточного заряда батареи для активации своих солнечных батарей в первый раз или другие экологические проблемы, возникающие при запуске совершенно новых технологий в вакуум пространства. Но команда NASA надеется на это, потому что у них, похоже, есть сентиментальная привязанность к ним. Два спутника MarCO получили прозвище «Wall-E и Eva» на честь двух привлекательных роботов в «Wall-E» от Pixar, поскольку они продвигаются вперед со сжатым газом, похожим на Wall-E, движущимся в пространстве с помощью огнетушителя.