АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Сатурн помог создать большие луны Юпитера, предполагают планетологи

Группа исследователей из Франции и США создала компьютерное моделирование развития Солнечной системы, фокусирующейся на Юпитере и истоках его спутников. В своем исследованиигруппа описывает симуляцию, показывающую, что Сатурн, возможно, сыграл роль в создании самых больших спутников Юпитера.

Сатурн помог создать большие луны Юпитера, предполагают планетологи


Большинство космологов согласны с тем, что большинство самых маленьких спутников Юпитера пришли в Солнечную систему из других мест. Однако четыре крупнейшие луны: Ганимед, Ио, Каллисто и Европа, как полагают, возникли вблизи самой планеты - но, как отмечают исследователи с новыми усилиями, существует проблема с этой теорией. Как они могли образоваться из соседнего материала, если Юпитер очистил пространство вокруг Солнца, как предполагает теория, посредством гравитационного притяжения по мере своего формирования.

Компьютерная симуляция показала, что Сатурн, возможно, сыграл определенную роль в создании лун Юпитера, двигаясь достаточно близко к Юпитеру, чтобы разрушить материал, вращающийся вокруг Солнца по краям пути, очищенного газовым гигантом. Этот материал мог объединиться, сформировав в итоге четыре больших луны.

Если дальнейшие исследования подтверждают симуляцию, группа предполагает, что их результаты могут повлиять на изучение других планетарных систем - те, которые имеют много планет, как они отмечают, могли бы подвергнуться аналогичному процессу. В таких случаях ученые, возможно, захотят более внимательно посмотреть на более крупные планеты, чтобы увидеть, есть ли у них большие луны, которые могут укрывать жизнь.

Моделирование предполагает правдоподобный сценарий, связанный с развитием больших лун Юпитера, отмечают исследователи, но он по-прежнему не объясняет, почему эти четыре луны сделаны из разных материалов - логично предположить, что их химический состав похож, если бы все они сливались из примерно общего материала камней, пыли и газа.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров привез своих наследников в
Канье Уэст объявил о выходе нового альбома
Мэрия Новосибирска с помощью нового закона будет
Эллина Камирен создает фирму по продаже
Эмилия Кларк предложила поклонникам посетить
Виктория Дайнеко удивила подписчиков глубоким
Восстание машин: ИИ впервые «убил» полковника ВВС
В КНР пешеходы после нарушения ППД будут облиты
Звезда «Интернов» с рождением первенца обрёл
NASA впервые запустит два крошечных спутника
Группу АВВА планируют воссоединить при помощи
Марина Африкантова до сих пор таит обиду на
Власти Нью-Йорка перенесут статую «Атакующий бык»
Астрономы зафиксировали таинственный сигнал из
Сатурн помог создать большие луны Юпитера,
Постройневшая Бритни Спирс взорвала Instagram
Затерявшийся во времени самолет из 1954 года с
Алсу не отрицает возможности рождения у неё
В чилийской пустыне запечатлели лунное гало
Эмили Ратаковски убедила фанатов в отсутствии
Ученые рассказали про способности мух распускать
Экс-продюсер телепроекта «Дом-2» Василина
В КНР ретривер расплакался перед камерой после
В Мехико над аэропортом были замечены два НЛО
Семеро львов не справились с дикобразом
Модель Наоми Кэмпбелл опубликовала свой старый
У побережья Дании обнаружили секретную «подлодку
Журналисты запечатлели дочь Джорджа Клуни
Анфиса Чехова получила много позитивных
Детский психиатр Ганс Аспергер сотрудничал с
Просмотреть все новости