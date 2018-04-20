Сатурн помог создать большие луны Юпитера, предполагают планетологи

Большинство космологов согласны с тем, что большинство самых маленьких спутников Юпитера пришли в Солнечную систему из других мест. Однако четыре крупнейшие луны: Ганимед, Ио, Каллисто и Европа, как полагают, возникли вблизи самой планеты - но, как отмечают исследователи с новыми усилиями, существует проблема с этой теорией. Как они могли образоваться из соседнего материала, если Юпитер очистил пространство вокруг Солнца, как предполагает теория, посредством гравитационного притяжения по мере своего формирования.Компьютерная симуляция показала, что Сатурн, возможно, сыграл определенную роль в создании лун Юпитера, двигаясь достаточно близко к Юпитеру, чтобы разрушить материал, вращающийся вокруг Солнца по краям пути, очищенного газовым гигантом. Этот материал мог объединиться, сформировав в итоге четыре больших луны.Если дальнейшие исследования подтверждают симуляцию, группа предполагает, что их результаты могут повлиять на изучение других планетарных систем - те, которые имеют много планет, как они отмечают, могли бы подвергнуться аналогичному процессу. В таких случаях ученые, возможно, захотят более внимательно посмотреть на более крупные планеты, чтобы увидеть, есть ли у них большие луны, которые могут укрывать жизнь.Моделирование предполагает правдоподобный сценарий, связанный с развитием больших лун Юпитера, отмечают исследователи, но он по-прежнему не объясняет, почему эти четыре луны сделаны из разных материалов - логично предположить, что их химический состав похож, если бы все они сливались из примерно общего материала камней, пыли и газа.