Учёные: Плацебо способно вылечить аутоиммунные заболевания

Медики давно используют плацебо в лечении многих заболеваний. Специалисты уверены, что многие пациенты выздоравливают за счёт самовнушения. Последние исследования немецких учёных показали, что "пустышки" способны снижать интенсивность иммунных реакций, что делает их способными излечивать аутоиммунные заболевания.Учёные проверили эффективность плацебо в эксперименте, в котором было задействовано 30 пациентов, перенёсших пересадку почек. К назначенным препаратам стали добавлять напиток яркого цвета, постепенно лекарства заменили на плацебо. Исследование показало, что "пустышки" настолько же эффективны в подавлении активности Т-лимфоцитов, как и назначаемые препараты.