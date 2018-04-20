АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Учёные: Плацебо способно вылечить аутоиммунные заболевания

Учёные из Университета Дуйсбурга-Эссена провели исследование, показавшее, что плацебо эффективно в лечении аутоиммунных заболеваний. Использование "пустышек" на самом деле подавляет чрезмерные иммунные реакции.

Учёные: Плацебо способно вылечить аутоиммунные заболевания


Медики давно используют плацебо в лечении многих заболеваний. Специалисты уверены, что многие пациенты выздоравливают за счёт самовнушения. Последние исследования немецких учёных показали, что "пустышки" способны снижать интенсивность иммунных реакций, что делает их способными излечивать аутоиммунные заболевания.

Учёные проверили эффективность плацебо в эксперименте, в котором было задействовано 30 пациентов, перенёсших пересадку почек. К назначенным препаратам стали добавлять напиток яркого цвета, постепенно лекарства заменили на плацебо. Исследование показало, что "пустышки" настолько же эффективны в подавлении активности Т-лимфоцитов, как и назначаемые препараты.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Грибы, картофель и некоторые виды фруктов могут
В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Учёные: Смелые и агрессивные птицы лучше
Учёные: Плацебо способно вылечить аутоиммунные
В Пензе Ани Лорак спасла поклонника от своего
Россияне представили на автошоу в Монако
Компания Lockheed Martin работает над снижением
Heinz объявил о выпуске нового продукта из
Специалисты определили новую возможность краж
Учёные: Кухонная мебель может спровоцировать рак
Искусственный интеллект научился распознавать
Пользователи Сети устроили травлю матери,
Цымбалюк-Романовскую допрашивали в ФСБ
В России 16000 пенсионеров перешагнули 100-летний
Путешественник во времени опубликовал видео
Турция вывела золото из ФРС США
Люди Баджо из-за редкой мутации могут долгое
Ученые: Ранняя седина является признаком хорошего
Ученые: Массовое вымирание в эпоху Карниана
Анонсированы редкие советские автомобили
NASA опубликовало уникальный снимок туманности
В Зимбабве раненый слоненок 3 часа сражался за
Производительность людей улучшается, если за ними
Японскими учеными автоматизирована сборка
В Польше девушка чуть не лишилась головы из-за
Основательница «Властелины» рассказала, как
Google для Android предложит аналог Apple iMessage
Land Rover планирует разработать Defender в
На Гавайских островах запретят туристам кремы от
Учёные впервые заметили дельфинов южных морей у
Просмотреть все новости