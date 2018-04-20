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Учёные: Кухонная мебель может спровоцировать рак

Учёные из Университета Айовы провели исследование, показавшее, что вещества, выделяемые кухонной мебелью способны провоцировать развитие рака. Наиболее опасными являются уплотнители столешниц, содержащие в себе опасные токсины.

Учёные: Кухонная мебель может спровоцировать рак


В ходе исследования учёные собрали образцы воздуха в 16 домах. Специалисты обнаружили в воздухе наличие трёх компонентов полихлорированного бифенила, запрещённых в производстве потребительских товаров ещё с 1978 года. Исследование показало, что концентрация опасных веществ в новых домах была намного выше, чем в старых помещениях. Научные сотрудники связали этот факт с покупкой новой кухонной мебели.

Учёным удалось доказать, что современная кухонная мебель выделяет в воздух опасные токсины, вызывающие рак. Специалисты полагают, что источником вредных веществ является уплотнитель столешницы. Полихлорированный бифенил попадает в воздух тогда, когда нарушается целостность покрытия мебели.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 22:40
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