Учёные: Кухонная мебель может спровоцировать рак

В ходе исследования учёные собрали образцы воздуха в 16 домах. Специалисты обнаружили в воздухе наличие трёх компонентов полихлорированного бифенила, запрещённых в производстве потребительских товаров ещё с 1978 года. Исследование показало, что концентрация опасных веществ в новых домах была намного выше, чем в старых помещениях. Научные сотрудники связали этот факт с покупкой новой кухонной мебели.Учёным удалось доказать, что современная кухонная мебель выделяет в воздух опасные токсины, вызывающие рак. Специалисты полагают, что источником вредных веществ является уплотнитель столешницы. Полихлорированный бифенил попадает в воздух тогда, когда нарушается целостность покрытия мебели.