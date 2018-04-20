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МЧС России предупредило о риске пожаров из-за майнинга криптовалют

Специалисты из МЧС, Центра «Антистихия» рассказали, что майнинг создает риск возникновения пожаров. Причиной этого они назвали устаревшие электросети в России и возрастающее энергопотребление из-за "добычи биткоина". Ранее об этом говорили эксперты крипторынка из business.bitclubproject.com

Сотрудники Центра «Антистихия» (мониторинг и прогноз ЧП) МЧС России объявили, что майнинг криптовалют существенно увеличит вероятность аварий в энергосетях и создает риск больших пожаров и выхода из строя дорогого оборудования энергокомпаний. По их мнению, "добыча крипты" ведет к существенному увеличению энергопотребления, что сказывается в целом на работе всей системы обеспечения населения электричеством.

МЧС России предупредило о риске пожаров из-за майнинга криптовалют


Специалисты крипторынка из компании business.bitclubproject.com рассказали журналистам, что через 5 лет для получения одного bitcoin потребуется мощность электростанции целого региона. В алгоритме получения этой криптовалюты кроется с каждым последующим промежутком времени усложнение математических вычислений; и если первые 50 биткоинов в 2009 году получили за 10 минут, то сейчас за это же время можно "освоить" только 1 биткоин - рассказал эксперт в области истории крипторынка Валерий Кругов. Ранее Светлана Лобарева, специалист в области блокчейна и криптовалют из business.bitclubproject.com сообщала, что себестоимость получения первой крипты составляла $0,076, а сейчас уже $1500.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:50
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