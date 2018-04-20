Биологи напугали крыс роботом

Авторы работы планировали исследовать участки мозга, отвечающие за процесс формирования решения при наличии реальной угрозы для жизни организма. Для этого лабораторным крысам вживили в головной мозг электроды.Для проведения эксперимента крыс не кормили некоторое время, а затем запускали в импровизированный лабиринт в поисках пищи. Здесь путь грызунам преграждал робот, имитирующий "хищника". Крысы, распознав реальность угрозы, возвращались в клетку для формирования нового плана действий, а за указанный процесс отвечали префронтальная кора и миндалевидное тело.