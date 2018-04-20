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Биологи напугали крыс роботом

Американские ученые Вашингтонского университета при активном взаимодействии со своими корейскими коллегами провели эксперимент по запугиванию крыс роботами. Данная работа позволит определить биологам, как грызуны ведут себя при воздействии фактора устрашения, сообщается в статье журнала Science Advances.

Биологи напугали крыс роботом


Авторы работы планировали исследовать участки мозга, отвечающие за процесс формирования решения при наличии реальной угрозы для жизни организма. Для этого лабораторным крысам вживили в головной мозг электроды.

Для проведения эксперимента крыс не кормили некоторое время, а затем запускали в импровизированный лабиринт в поисках пищи. Здесь путь грызунам преграждал робот, имитирующий "хищника". Крысы, распознав реальность угрозы, возвращались в клетку для формирования нового плана действий, а за указанный процесс отвечали префронтальная кора и миндалевидное тело.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30
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