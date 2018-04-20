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Ученые: Древние членистоногие не имели головного мозга

Ученые провели раскопки в китайской провинции Юньнань, обнаружив там останки древнего членистоногого. Это существо жило на планете 520 миллионов лет назад и не имело головного мозга.

Сначала эксперты подумали о пришельце, но потом заметили признаки животного, ставшего ступенью в человеческой эволюции. Данный вид относится к кембрийскому этнографическому членистоногому, окаменелости которого раньше тоже замечали специалисты.

Ученые: Древние членистоногие не имели головного мозга


Новая находка доказала отсутствие органа у предков людей, потому что внутри черепной коробки были найдены бактерии. После открытия ученые выразили разное мнение по такому поводу, потому что часть лиц упомянули о быстром разложении нервной системы особей с таким содержимым.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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