«Роскосмос» собирается увеличить длительность экспедиций на МКС до 200 суток

В следующем году Россия собирается уменьшить количество полетов российских кораблей «Союз» к МКС до трех. Тем самым будет увеличено длительность пребывания космонавтов на орбите. Руководство ведомства хочет дать специалистам на борту больше возможностей и уменьшить количество времени, которое проходит между полетами.По словам Крикалева, пока что четких планов нет, но уже есть несколько идей. Как бы там ни было, но общая концепция заключается в увеличении длительности экспедиции космонавтов на станции.Таким образом, июньский пуск проведут в запланированные сроки, а последующие миссии сдвинутся на месяц.