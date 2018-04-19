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«Роскосмос» собирается увеличить длительность экспедиций на МКС до 200 суток

Как утверждает исполнительный директор «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, корпорация планирует увеличить время пребывание космонавтов на борту МКС до 200 суток. На данный момент этот показатель составляет 160-180 суток.

«Роскосмос» собирается увеличить длительность экспедиций на МКС до 200 суток


В следующем году Россия собирается уменьшить количество полетов российских кораблей «Союз» к МКС до трех. Тем самым будет увеличено длительность пребывания космонавтов на орбите. Руководство ведомства хочет дать специалистам на борту больше возможностей и уменьшить количество времени, которое проходит между полетами.

По словам Крикалева, пока что четких планов нет, но уже есть несколько идей. Как бы там ни было, но общая концепция заключается в увеличении длительности экспедиции космонавтов на станции.

Таким образом, июньский пуск проведут в запланированные сроки, а последующие миссии сдвинутся на месяц.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:50
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