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Индия рассчитала затраты на экспедицию лунохода «Чандраян-2» к Луне

Как сообщает руководитель Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван, ведомство подсчитало расходы на экспедицию лунохода «Чандраян-2» к Луне. Таким образом, стоимость проекта обойдется Индии в 123 млн. долларов.

Индия рассчитала затраты на экспедицию лунохода «Чандраян-2» к Луне


В своей беседе с министром Индии по вопросам атомной энергетики и космоса Джитендрой Сингхом, Сиван рассказал, что четверть от всей суммы ушла на подготовку проекта к запуску, а остальные средства были направлены на разработку орбитального модуля. При этом чиновник считает, что если бы Индии пришлось готовить и запускать миссию «Чандраян-2» в другой стране, то цена была бы намного выше.

Сиван сказал, что запуск «Чандраян-2» к Луне должен состояться в октябре, а всего до конца текущего года Индия проведет около девяти пусков ракет-носителей.

Стоит напомнить, что «Чандраян-2» является вторым этапом национальной лунной программы Индии. Аппарат займется исследованием состава лунной поверхности.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:30
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