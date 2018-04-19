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Эксперт: Апокалипсис неизбежен – Земля должна столкнуться с Венерой

По словам учёных, частота прецессия перигелия Меркурия, а также Юпитера близки. Это приведет когда-нибудь к увеличению эксцентриситета планеты, являющейся первой от Солнца. Ему газовый гигант передает часть углового момента.

Эксперт: Апокалипсис неизбежен – Земля должна столкнуться с Венерой

Данные показатели на сегодняшний день являются незначительными. Однако они накапливаются. В будущем это может привести к хаосу. Астроном Жан Ласкар это доказал в своей работе. Экспертом из ToDay News Ufa отмечается, что Юпитер и Меркурий изменят траектории внутренних имеющихся планет Солнечной системы. Это приведет в итоге к столкновению Земли и Венеры. Эксцентриситет Меркурия какое-то время будет увеличиваться. Достигнув орбиты Венеры, он стабилизируется.

По всей видимости, Меркурий станет в итоге спутником 2-ой планеты от Солнца. При этом Венера устремится к Голубой планете и в итоге с ней столкнется. Габариты обеих планет являются близкими по значениям. Подобное столкновение привести может к полному их разрушению.
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:20
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