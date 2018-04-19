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Учёные: Женщины с сексуальной фигурой чаще болеют диабетом

Учёные из Университета Вирджинии обнаружили наличие связи между пышной сексуальной фигурой и диабетом II типа. Женщины, обладающие волнующими формами, чаще сталкиваются с этим заболеванием.

Учёные: Женщины с сексуальной фигурой чаще болеют диабетом


Учёные установили, что женщины с сексуальной фигурой являются носительницами гена KLF14, который увеличивает вероятность развития диабета II типа. Данный ген заставляет жировые клетки в области бёдер становится более крупными, тогда как клетки талии и живота остаются прежними.

Учёные провели исследования, которые длились пять лет. Было доказано, что ген KLF14, дарующий женщинам сексуальную фигуру, вызывает развитие диабета II типа. Примечательно, что на первый взгляд никакой связи между геном, количеством жира и весом не найдено. Известно одно, что вещество влияет на распределение жира в организме. Споры относительно роли KLF14 в развитии диабета продолжаются.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:00
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