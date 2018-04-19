Учёные из Канады разработали "антисептическую" пищевую плёнку

Учёные разработали пищевую плёнку, которая способна выявлять опасные бактерии в продуктах. Кроме того, разработка имеет антисептическое свойство. Секрет эффективности "антисептической" плёнки лежит в наличии парогенераторов, покрытых молекулами. При контакте с опасными бактериями они начинают светиться. Уловить этот свет сможет приложение для смартфона.Учёные уверены, что "антисептическая" пищевая плёнка позволит остановить рост инфекционных заболеваний. Ежегодно из-за кишечной палочки и других опасных бактерий умирают 420 тысяч человек. Светящаяся пищевая плёнка позволит в домашних условиях своевременно определить, какие из продуктов не стоит употреблять. Ожидается, что сканеры для считывания "антисептической" плёнки будут установлены в торговых точках.