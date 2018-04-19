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Учёные из Канады разработали "антисептическую" пищевую плёнку

Учёные из Университета Макмастера, Канада, разработали "антисептическую" пищевую плёнку. Новинка позволит защитить продукты от кишечной палочки.

Учёные из Канады разработали "антисептическую" пищевую плёнку


Учёные разработали пищевую плёнку, которая способна выявлять опасные бактерии в продуктах. Кроме того, разработка имеет антисептическое свойство. Секрет эффективности "антисептической" плёнки лежит в наличии парогенераторов, покрытых молекулами. При контакте с опасными бактериями они начинают светиться. Уловить этот свет сможет приложение для смартфона.

Учёные уверены, что "антисептическая" пищевая плёнка позволит остановить рост инфекционных заболеваний. Ежегодно из-за кишечной палочки и других опасных бактерий умирают 420 тысяч человек. Светящаяся пищевая плёнка позволит в домашних условиях своевременно определить, какие из продуктов не стоит употреблять. Ожидается, что сканеры для считывания "антисептической" плёнки будут установлены в торговых точках.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:00
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