Ученые: Новый алгоритм поможет людям найти маньяков в сетях

CATT может анализировать данные, полученные во время общения сексуальных преступников с их партнерами. Чтобы ускорить их поиск был создан инструмент, позволяющий после идентификации быстро обнаружить данную категорию лиц.Ученые во время работы попытались выявить языковые различия и самораскрытие злоумышленников, пытающихся вызвать доверие других лиц. Они часто рассказывают отрицательные моменты из жизни, даже затрагивая тему родительской жестокости, после чего причиняют вред пожалевшим их особам.