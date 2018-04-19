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Ученые: Новый алгоритм поможет людям найти маньяков в сетях

Западные СМИ сообщили о разработке американских ученых. Новый алгоритм поможет людям найти маньяков в сетях, часто ищущих жертвы на сайтах знакомств и чатах.

CATT может анализировать данные, полученные во время общения сексуальных преступников с их партнерами. Чтобы ускорить их поиск был создан инструмент, позволяющий после идентификации быстро обнаружить данную категорию лиц.

Ученые: Новый алгоритм поможет людям найти маньяков в сетях


Ученые во время работы попытались выявить языковые различия и самораскрытие злоумышленников, пытающихся вызвать доверие других лиц. Они часто рассказывают отрицательные моменты из жизни, даже затрагивая тему родительской жестокости, после чего причиняют вред пожалевшим их особам.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:10
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