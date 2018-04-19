На озере Мичиган огромное облако в виде цунами озадачило ученых

После необычного природного процесса вода резко повысила свой уровень до 35 сантиметров. В последний раз такое событие произошло на другом аналоге, когда грузовое судно потерпело аварию и ушло на дно. Это было в 70-х годах, но сейчас никто не мог понять, почему озеро внезапно стало вести себя таким образом.Пока исследователи только предполагают, что необычная форма облака могла возникнуть из-за климатического оружия, хотя эта версия не получила подтверждений. Ученые просто молчат, не желая комментировать ситуацию, или знают о секретных разработках властей страны.