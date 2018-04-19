АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Эксперт рынка криптовалют: Биткоин нащупал «дно», а рынок криптовалют «остепенился»

Эксперты рынка криптовалют считают, что $5-6 тысяч - это то "дно" ниже которого bitcoin не опустится. Это доказали последние торги, когда электронная валюта показывает, хоть и небольшой, но стабильный рост, считают в business.bitclubproject.com.

Биткоин с альткоинами «сформировали дно» и теперь рынок цифровалют входит в «фазу стабильности». Такое мнение высказала специалист из business.bitclubproject.com Светлана Лобарева, считая, что в условиях повторяющихся политических и экономических кризисов только биткоин может помочь человечеству обрести уверенность в завтрашнем дне. Уровень в $6500 специалисты связывают с ростом интереса к биткоину со стороны мусульманских стран, однако она связывает данный рост исключительно с «усталостью» рынка.

Эксперт рынка криптовалют: Биткоин нащупал «дно», а рынок криптовалют «остепенился»


В результате, все кто хотел - "скинул" эту валюту, а те, кто заинтересовался - стали вновь скупать. В результате, уже к концу лета курсовая котировка может достичь уровня в $10000. Как прокомментировал ситуацию Валерий Кругов, специалист в области истории криптовалют и блокчейна, такие волнообразные движения спроса наблюдались всю историю существования криптовалют, а начиная с 2016 года только усилились.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Сульфидные анионы были виновниками
Вход в пещеру на поверхности Марса доказал
Клиенты онлайн-магазинов с 2019 года смогут
Лиза Триандафилиди и Евгений Жарков готовят
Эксперт рынка криптовалют: Биткоин нащупал «дно»,
Ученые опровергли теорию о губительном
Зрители "Дома-2" просят не доверять детей Ольге
Карельские ученые нашли доказательства древней
Ученые Томска разрабатывают бюджетную модель
Ольга Жарикова опубликовала откровенное фото с
Копии черепах на 3D-принтере помогут ученым
Эксперты: Газпром» построили лишний газопровод на
Муж Ксении Бородиной дает советы брошенным
Путешественник во времени из “космической трубы”
Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной
Белый энергетический сгусток из параллельного
Ольга Бузова восхитила образом на премии канала
IT-гиганты всего Мира и соцсети приняли решение
Первая зарядная станция для электромобилей
Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос
Жители Турции заметили в небе огромный темный НЛО
ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до
В лунном кратере был замечен припаркованный НЛО –
Найденный в Мьянме камень может легко расплавить
Татьяна Мусульбес рассказала о
Настя Каменских порадовала фанатов очередной
Триллионы вирусов ежедневно падают с неба на нашу
Ольга Бузова резко отшила Романа Гриценко и
В России каждый год умирает около 100 000
"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в
Просмотреть все новости