Эксперт рынка криптовалют: Биткоин нащупал «дно», а рынок криптовалют «остепенился»

Биткоин с альткоинами «сформировали дно» и теперь рынок цифровалют входит в «фазу стабильности». Такое мнение высказала специалист из business.bitclubproject.com Светлана Лобарева, считая, что в условиях повторяющихся политических и экономических кризисов только биткоин может помочь человечеству обрести уверенность в завтрашнем дне. Уровень в $6500 специалисты связывают с ростом интереса к биткоину со стороны мусульманских стран, однако она связывает данный рост исключительно с «усталостью» рынка.В результате, все кто хотел - "скинул" эту валюту, а те, кто заинтересовался - стали вновь скупать. В результате, уже к концу лета курсовая котировка может достичь уровня в $10000. Как прокомментировал ситуацию Валерий Кругов, специалист в области истории криптовалют и блокчейна, такие волнообразные движения спроса наблюдались всю историю существования криптовалют, а начиная с 2016 года только усилились.